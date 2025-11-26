Realizarán una colecta de sangre este viernes en plaza Belgrano

El Centro Regional de Hemoterapia realizará una colecta de sangre de todo grupo y factor, el viernes 28, en la plaza Belgrano de la ciudad de Salta.

Las donaciones se recibirán en el móvil del Organismo, que estará sobre calle Balcarce, en el horario de 8.30 a 13. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, estar suficientemente hidratados.

El Ministerio de Salud Pública recuerda a la población la importancia de ser donantes habituales, espontáneos y voluntarios, sin que medie la necesidad de sangre para un familiar o personas allegadas, ya que la necesidad de componentes sanguíneos para transfundir a pacientes de toda la provincia es permanente y la disponibilidad siempre es limitada o escasa.

Pueden donar

· Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

· Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

· Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

· Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

· Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.

Otros datos

· Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

· Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

· Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

· Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

· Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

· Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Médula ósea

Personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, talasemia, errores metabólicos o déficits inmunológicos.

Asimismo, registrará a potenciales donantes, quienes deben donar una unidad de sangre para los estudios de determinación de datos genéticos y posterior incorporación al registro nacional de voluntarios.

Donación espontánea

Se recuerda la importancia de contar con donantes voluntarios y habituales, a fin de mantener la disponibilidad de productos sanguíneos para responder a la demanda diaria de pacientes de todas las edades.

Quienes deseen donar en forma espontánea pueden hacerlo en la sede del Centro Regional de Hemoterapia, Bolívar 687 (Salta), de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020. El Organismo cuenta con la página web https://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/