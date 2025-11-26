El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para la Administración Pública.
Realizarán una colecta de sangre este viernes en plaza Belgrano
El móvil de Hemoterapia recibirá donantes de todo grupo y factor de 8.30 a 13. Salud advierte que la demanda es permanente y las reservas siguen siendo bajas.Salta26/11/2025
El Centro Regional de Hemoterapia realizará una colecta de sangre de todo grupo y factor, el viernes 28, en la plaza Belgrano de la ciudad de Salta.
Las donaciones se recibirán en el móvil del Organismo, que estará sobre calle Balcarce, en el horario de 8.30 a 13. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, estar suficientemente hidratados.
El Ministerio de Salud Pública recuerda a la población la importancia de ser donantes habituales, espontáneos y voluntarios, sin que medie la necesidad de sangre para un familiar o personas allegadas, ya que la necesidad de componentes sanguíneos para transfundir a pacientes de toda la provincia es permanente y la disponibilidad siempre es limitada o escasa.
Pueden donar
· Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.
· Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.
No pueden ser donantes
· Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.
· Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.
· Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.
Otros datos
· Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.
· Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.
· Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.
· Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.
· Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.
· Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.
Médula ósea
Personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, talasemia, errores metabólicos o déficits inmunológicos.
Asimismo, registrará a potenciales donantes, quienes deben donar una unidad de sangre para los estudios de determinación de datos genéticos y posterior incorporación al registro nacional de voluntarios.
Donación espontánea
Se recuerda la importancia de contar con donantes voluntarios y habituales, a fin de mantener la disponibilidad de productos sanguíneos para responder a la demanda diaria de pacientes de todas las edades.
Quienes deseen donar en forma espontánea pueden hacerlo en la sede del Centro Regional de Hemoterapia, Bolívar 687 (Salta), de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020. El Organismo cuenta con la página web https://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/
“Salta tendrá un aeropuerto completamente nuevo en 2026”, aseguró Aeropuertos Argentina
Tras recorrer los trabajos junto al gobernador, el director de Infraestructura confirmó que más del 80% de la terminal será renovada y que la ampliación cuadruplicará el área de embarque.
Desde el lunes 1° al viernes 5 de diciembre, niños de 6 a 12 años podrán anotarse gratis en los complejos Xamena y Vitale. Habrá natación, juegos, deportes y actividades inclusivas.
Mercado San Miguel: 20% de avance y un aljibe descubierto en plena obra
El responsable de la empresa a cargo de los trabajos señaló que ya se ejecutó casi la mitad de las columnas y que el deterioro histórico del edificio sigue revelando elementos inesperados.
Alerta amarilla en Salta: anticipan altas temperaturas y piden extremar cuidados
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el por calor intenso y la baja humedad en gran parte de la provincia. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los más vulnerables.
Defensoría del Pueblo: El exconcejal Del Frari desistió y prorrogarían a Núñez Burgos
Tras múltiples impugnaciones y debates en la comisión, Del Frari presentó su retiro y ahora se analiza la extensión de la figura de Núñez Burgos hasta la conformación de la terna definitiva.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.