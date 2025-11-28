La Provincia formalizó la creación de “Fiduciaria de Salta SAU”

El Gobierno de la Provincia oficializó este viernes 28 de noviembre, mediante el Decreto Nº 790, la puesta en marcha de “Fiduciaria de Salta SAU”, la nueva empresa estatal creada por la Ley Nº 8509. La norma fue publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial.

El decreto aprueba el Estatuto Social de la firma y habilita al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo a suscribir el documento constitutivo, establecer el domicilio legal y designar a los directores y síndicos que integrarán la Comisión Fiscalizadora.

Según la Ley Nº 8509, el capital social de la empresa será de 30 millones de pesos, dividido en 30.000 acciones ordinarias nominativas de valor nominal de $1.000 cada una. La totalidad del capital deberá ser integrada por el Estado provincial en el acto de constitución.

El Ejecutivo también autorizó al Ministro de Economía y Servicios Públicos a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias y a realizar la transferencia correspondiente para la integración del capital inicial, una vez formalizada la cuenta bancaria de la sociedad.

De esta manera, el Gobierno avanza en la constitución formal de la nueva sociedad anónima unipersonal, que dependerá íntegramente del Estado provincial y que tendrá por objetivo administrar instrumentos fiduciarios y vehículos financieros previstos en la nueva normativa.

El decreto lleva las firmas del gobernador Gustavo Sáenz, del ministro de Gobierno Ricardo Villada, del ministro de Economía Roberto Dib Ashur y de la secretaria General de la Gobernación Matilde López Morillo.