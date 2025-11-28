El móvil de Hemoterapia recibirá donantes de todo grupo y factor de 8.30 a 13. Salud advierte que la demanda es permanente y las reservas siguen siendo bajas.
La Provincia formalizó la creación de “Fiduciaria de Salta SAU”
A través del Decreto Nº 790, publicado hoy en el Boletín Oficial, la Provincia avanzó formalmente en la creación de Fiduciaria de Salta SAU, una sociedad anónima unipersonal con capital estatal íntegro.Salta28/11/2025Ivana Chañi
El Gobierno de la Provincia oficializó este viernes 28 de noviembre, mediante el Decreto Nº 790, la puesta en marcha de “Fiduciaria de Salta SAU”, la nueva empresa estatal creada por la Ley Nº 8509. La norma fue publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial.
El decreto aprueba el Estatuto Social de la firma y habilita al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo a suscribir el documento constitutivo, establecer el domicilio legal y designar a los directores y síndicos que integrarán la Comisión Fiscalizadora.
Según la Ley Nº 8509, el capital social de la empresa será de 30 millones de pesos, dividido en 30.000 acciones ordinarias nominativas de valor nominal de $1.000 cada una. La totalidad del capital deberá ser integrada por el Estado provincial en el acto de constitución.
El Ejecutivo también autorizó al Ministro de Economía y Servicios Públicos a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias y a realizar la transferencia correspondiente para la integración del capital inicial, una vez formalizada la cuenta bancaria de la sociedad.
De esta manera, el Gobierno avanza en la constitución formal de la nueva sociedad anónima unipersonal, que dependerá íntegramente del Estado provincial y que tendrá por objetivo administrar instrumentos fiduciarios y vehículos financieros previstos en la nueva normativa.
El decreto lleva las firmas del gobernador Gustavo Sáenz, del ministro de Gobierno Ricardo Villada, del ministro de Economía Roberto Dib Ashur y de la secretaria General de la Gobernación Matilde López Morillo.
Alerta amarilla por tormentas en Salta: fuertes lluvias, viento y posible granizo para este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este viernes 28 de noviembre por tormentas intensas en gran parte de la provincia.
Los móviles atenderán en Norte Grande y Gauchito Gil; habrá cupos limitados, aranceles actualizados y modalidades exprés para quienes lo necesiten.
La Academia del Folklore de Salta realizará el cierre anual del taller “Tradición Salteña”, con artistas invitados, feria artesanal y cuadros de danza interpretados por todas las edades.
Salta cierra el Mes de la Música con un gran concierto de la Orquesta Infantil y JuvenilSalta28/11/2025
Más de 100 niños y jóvenes se presentarán este viernes en el Paseo Ex Palúdica, con repertorio latinoamericano, sinfónico y piezas tradicionales del mundo.
Implementan sistema de información oficial sobre cortes y desvíos de tránsito en la CapitalSalta27/11/2025
El subsecretario de Modernización, Napoleón Gambetta, aclaró que la información tendrá un carácter oficial y que no representa una erogación para la comuna. “Es estratégico, sirve porque nos dan las métricas de cómo se va comportando el tráfico en la Ciudad”, señaló.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.