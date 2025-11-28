Zona centro y barrios aledaños con cortes de agua hasta el mediodía

Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria del servicio en distintos sectores de la Ciudad de Salta, donde se registra baja presión y/o cortes de agua debido a trabajos programados por la instalación de un nuevo hidrante.

Los barrios alcanzados son San Cayetano, El Rosedal, 25 de Mayo, Vélez Sarsfield, El Carmen, Libertador, Villa San Antonio, Don Bosco, Villa Cristina, Villa Chartas, Calixto Gauna, Campo Caseros, San Martín, Santa Victoria, Asentamiento Alta Tensión, zona centro, Hernando de Lerma, Agua y Energía, entre otros.

La empresa informó que la finalización de los trabajos está prevista para las 12:00 de este 28 de noviembre, momento en el que se espera la normalización progresiva del servicio.

Aguas del Norte recordó que, mientras dure la afectación, está disponible el servicio de reparto de agua mediante camión cisterna, priorizando centros de salud, escuelas y usuarios críticos.