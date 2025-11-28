El móvil de Hemoterapia recibirá donantes de todo grupo y factor de 8.30 a 13. Salud advierte que la demanda es permanente y las reservas siguen siendo bajas.
Alerta amarilla por tormentas en Salta: fuertes lluvias, viento y posible granizo para este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este viernes 28 de noviembre por tormentas intensas en gran parte de la provincia.Salta28/11/2025Ivana Chañi
La Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia informó un alerta amarilla por tormentas para este viernes 28 de noviembre, con previsiones de fenómenos meteorológicos fuertes que afectarán a buena parte del territorio salteño.
El área de cobertura incluye Salta Capital, Cerrillos, La Viña, Guachipas, Chicoana, Rosario de Lerma, Cafayate, La Caldera, Santa Victoria, Orán e Iruya, Cachi, San Carlos, Molinos, La Poma y municipios aledaños.
Según el reporte del Servicio Meteorologico Nacional, se esperan precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunas zonas los valores podrían ser menores. Las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento cercanas a los 80 km/h, además de intensa actividad eléctrica y la posible caída de granizo.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad y tomar precauciones ante la posibilidad de anegamientos, caída de ramas y reducción de la visibilidad por lluvia y viento.
Desde Defensa Civil recordaron que, ante cualquier emergencia, está disponible el sistema de asistencia provincial y las líneas de respuesta de cada municipio.
La Provincia formalizó la creación de “Fiduciaria de Salta SAU”
A través del Decreto Nº 790, publicado hoy en el Boletín Oficial, la Provincia avanzó formalmente en la creación de Fiduciaria de Salta SAU, una sociedad anónima unipersonal con capital estatal íntegro.
Los móviles atenderán en Norte Grande y Gauchito Gil; habrá cupos limitados, aranceles actualizados y modalidades exprés para quienes lo necesiten.
La Academia del Folklore de Salta realizará el cierre anual del taller “Tradición Salteña”, con artistas invitados, feria artesanal y cuadros de danza interpretados por todas las edades.
Salta cierra el Mes de la Música con un gran concierto de la Orquesta Infantil y JuvenilSalta28/11/2025
Más de 100 niños y jóvenes se presentarán este viernes en el Paseo Ex Palúdica, con repertorio latinoamericano, sinfónico y piezas tradicionales del mundo.
Implementan sistema de información oficial sobre cortes y desvíos de tránsito en la CapitalSalta27/11/2025
El subsecretario de Modernización, Napoleón Gambetta, aclaró que la información tendrá un carácter oficial y que no representa una erogación para la comuna. “Es estratégico, sirve porque nos dan las métricas de cómo se va comportando el tráfico en la Ciudad”, señaló.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.