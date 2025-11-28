Alerta amarilla por tormentas en Salta: fuertes lluvias, viento y posible granizo para este viernes

La Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia informó un alerta amarilla por tormentas para este viernes 28 de noviembre, con previsiones de fenómenos meteorológicos fuertes que afectarán a buena parte del territorio salteño.

El área de cobertura incluye Salta Capital, Cerrillos, La Viña, Guachipas, Chicoana, Rosario de Lerma, Cafayate, La Caldera, Santa Victoria, Orán e Iruya, Cachi, San Carlos, Molinos, La Poma y municipios aledaños.

Según el reporte del Servicio Meteorologico Nacional, se esperan precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunas zonas los valores podrían ser menores. Las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento cercanas a los 80 km/h, además de intensa actividad eléctrica y la posible caída de granizo.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad y tomar precauciones ante la posibilidad de anegamientos, caída de ramas y reducción de la visibilidad por lluvia y viento.

Desde Defensa Civil recordaron que, ante cualquier emergencia, está disponible el sistema de asistencia provincial y las líneas de respuesta de cada municipio.