La denuncia es porque un empresario clave logró eludir la entrega de su teléfono celular cuando ingresó al país, evitando Migraciones
Núñez Burgos continúa al frente de la Defensoría hasta la definición del Concejo
La selección del futuro Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta continúa envuelta en demoras y discusiones. El proceso ya acumula más de 25 inscriptos y deberá ser retomado por el nuevo Concejo Deliberante en 2026.Política28/11/2025Ivana Chañi
El concurso para elegir al próximo Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta sigue sin resolución definitiva y deberá retomarse recién en 2026, cuando asuma el nuevo Concejo Deliberante. Así lo explicó el actual responsable interino del organismo, Federico Núñez Burgos, en Aries.
Núñez Burgos destacó que el proceso recibió más de 25 postulaciones, una cifra récord desde la creación de la Defensoría. Consideró que esto demuestra el interés ciudadano y la relevancia institucional del cargo. “Hay aspirantes de la política, de ONG, de la matrícula de abogados y ciudadanos comunes”, detalló.
El concurso quedó demorado por impugnaciones y por el cierre del período legislativo. Con la llegada de un nuevo Concejo en diciembre, deberá constituirse nuevamente la comisión especial encargada de evaluar antecedentes y entrevistas.
El defensor interino señaló que la discusión sobre la reforma de la Carta Orgánica no debería frenar el concurso, ya que la convocatoria se realizó antes de esa modificación. “Son procesos paralelos”, afirmó.
Royón asumió en el Senado y anticipó un “momento bisagra” para la Argentina
La senadora electa de Primero los Salteños destacó que el Congreso será clave para tratar las reformas estructurales que enviará el Presidente.
Aunque la vice no avalaba su presencia, los funcionarios se hicieron presentes en la jura de Patricia Bullrich, en un gesto que profundiza la grieta dentro del oficialismo.
El Senado será el escenario de la jura de 23 de los 24 senadores que fueron electos en los comicios del 26 de octubre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Congreso de Camioneros: fuerte rechazo a la reforma laboral y llamado a la unidad
Martín Guaymas aseguró que el sector atraviesa “un momento crítico” y que la salida “no puede ser sobre la espalda de los trabajadores”. Hubo respaldo a la conducción de Hugo Moyano.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.