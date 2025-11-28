Núñez Burgos continúa al frente de la Defensoría hasta la definición del Concejo

El concurso para elegir al próximo Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta sigue sin resolución definitiva y deberá retomarse recién en 2026, cuando asuma el nuevo Concejo Deliberante. Así lo explicó el actual responsable interino del organismo, Federico Núñez Burgos, en Aries.

Núñez Burgos destacó que el proceso recibió más de 25 postulaciones, una cifra récord desde la creación de la Defensoría. Consideró que esto demuestra el interés ciudadano y la relevancia institucional del cargo. “Hay aspirantes de la política, de ONG, de la matrícula de abogados y ciudadanos comunes”, detalló.

El concurso quedó demorado por impugnaciones y por el cierre del período legislativo. Con la llegada de un nuevo Concejo en diciembre, deberá constituirse nuevamente la comisión especial encargada de evaluar antecedentes y entrevistas.

El defensor interino señaló que la discusión sobre la reforma de la Carta Orgánica no debería frenar el concurso, ya que la convocatoria se realizó antes de esa modificación. “Son procesos paralelos”, afirmó.