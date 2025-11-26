Mercado San Miguel: 20% de avance y un aljibe descubierto en plena obra

Por Aries, el presidente de la Cámara de Construcción de Salta y responsable de Segura Construcciones, Juan Carlos Segura, aseguró que la remodelación del Mercado San Miguel avanza “a muy buen ritmo”, con un 20% de ejecución total y con la primera etapa comprometida para entregarse en septiembre del próximo año. Durante los trabajos, los equipos se toparon con hallazgos inesperados, entre ellos un antiguo aljibe, lo que obligó a modificar parte del proyecto estructural.

Segura detalló que ya se completó el 44% de las fundaciones de la primera etapa, la parte “más complicada” de la obra, y que casi el 50% de las columnas también está ejecutado. Explicó que el equipo trabaja sobre una estructura muy deteriorada y que, en cada avance, surgen nuevas condiciones que requieren ajustes técnicos.

“Cada día encontramos algo distinto. Hasta un aljibe apareció. Tuvimos que modificar pilotes y columnas, lo que cambia dimensiones de distintos sectores del futuro mercado”, señaló. Además, agregó que fue necesario excavar hasta 14 metros debido a la nueva tipología de fundaciones que exigía el estado del suelo.

El titular de la Cámara subrayó que el deterioro del edificio, sumado a la falta de mantenimiento durante años, complejizó el inicio de la obra. También recordó que el incendio ocurrido no terminó en tragedia “de casualidad”, ya que sucedió a las cuatro de la mañana, cuando solo había tres serenos: “Si ocurría en horario comercial, estaríamos hablando de algo gravísimo”.

Segura también aprovechó para responder a quienes intentan vincular la obra pública con irregularidades: “Segura Construcciones está ejecutando su primera obra para la Municipalidad, y la estamos haciendo como corresponde. Algunos concejales que ya están de salida hablan sin saber para salvar su prestigio”.

Finalmente, adelantó que trabajan en un sector que funcionará como showroom, donde la Municipalidad podrá mostrar cómo quedará la renovación completa del Mercado San Miguel.