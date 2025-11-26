“El sistema del IPS es obsoleto”: Mangione anunció cambios profundos

Tras una reunión clave entre el Ministerio de Salud, el Círculo Médico y otros funcionarios provinciales, por Aries, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, señaló que se alcanzaron “puntos de encuentro” para avanzar en una reforma integral del sistema de convenios del Instituto Provincial de Salud (IPS), luego del conflicto que afectó a afiliados y a profesionales.

Mangione explicó que el gobernador les pidió “dar tranquilidad tanto a los afiliados como a los profesionales”, y aseguró que el diálogo permitió destrabar tensiones y ordenar los pasos a seguir. “Hemos solucionado. Hubo un diálogo importante. Nos juntamos tres ministros para darle un punto final y previsibilidad al sistema”, señaló.

El ministro fue categórico sobre la necesidad de actualizar los contratos del IPS: “El convenio es de 2005 y el nomenclador de cirugía, de 1989. Es un sistema totalmente obsoleto”, afirmó, e indicó que el atraso tecnológico y la falta de controles impulsaron gastos desmedidos y dificultades operativas. “Todo lo tecnológico ha aumentado y si no hay control, el gasto se nos escapa de las manos”, señaló.

Mangione confirmó la creación de una comisión de trabajo conjunta entre el Ministerio de Salud, el IPS y el Círculo Médico para rediseñar el esquema prestacional. El objetivo es modernizar procesos, protocolizar patologías y digitalizar la atención a través del sistema SAFESA, la historia clínica digital.

“La idea es evitar estudios duplicados, prácticas innecesarias y maniobras indebidas. Todo quedará registrado: horario, diagnóstico, prestación y profesional. Lo replicaremos en el IPS y lo usarán clínicas y médicos de toda la provincia”, explicó.

El ministro reconoció que el IPS no participó del encuentro donde se bajaron las tensiones: “Estaba todo bastante caldeado. Decidí que entremos nosotros para poner un poco de paños fríos. Hoy ya se están reuniendo en el IPS”, dijo.

Respecto a las versiones de que el IPS planeaba privatizar convenios o derivar todo a clínicas, fue tajante: “Eso es totalmente falso. No va a cambiar ninguna regla de juego para los afiliados. Es la plata de la gente, y lo vamos a cuidar”.

El ministro subrayó que los cambios apuntan a construir un IPS más claro, controlado y sostenible: “Queremos un sistema mucho más transparente y moderno. El Círculo Médico está de acuerdo y vamos a trabajar en conjunto para proyectarnos al futuro”.

Mangione concluyó que el nuevo convenio permitirá ordenar costos, actualizar técnicas médicas y garantizar una atención más eficiente:

“No podemos seguir pagando cirugías de alta complejidad al valor de tratamientos viejos. Necesitamos modernizarnos. Es totalmente obsoleto.”