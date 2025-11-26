El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para la Administración Pública.
Alerta amarilla en Salta: anticipan altas temperaturas y piden extremar cuidados
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el por calor intenso y la baja humedad en gran parte de la provincia. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los más vulnerables.Salta26/11/2025Agustina Tolaba
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la provincia atraviesa un episodio de calor intenso, con temperaturas que alcanzarán los 33°C en el Valle de Lerma y sectores aledaños. La presencia de viento norte podría elevar aún más la sensación térmica durante la tarde.
El aviso rige para:
- Salta Capital
- Valle de Lerma
- Valles Calchaquíes
Qué significa la alerta amarilla
El nivel amarillo implica un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente para:
- Niños pequeños
- Adultos mayores
- Personas con enfermedades crónicas
- Trabajadores al aire libre
Según el SMN, la combinación de calor sostenido y baja humedad puede aumentar la posibilidad de golpes de calor, por lo que recomiendan extremar cuidados.
Recomendaciones del SMN
- Mantenerse hidratado durante todo el día.
- Evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11 y las 17.
- Usar ropa ligera, de colores claros y protector solar.
- No realizar actividad física intensa bajo el sol.
- Prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes.
Ante síntomas como mareos, desmayos, confusión o piel enrojecida, buscar atención médica de inmediato.
