Alerta amarilla en Salta: anticipan altas temperaturas y piden extremar cuidados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la provincia atraviesa un episodio de calor intenso, con temperaturas que alcanzarán los 33°C en el Valle de Lerma y sectores aledaños. La presencia de viento norte podría elevar aún más la sensación térmica durante la tarde.

El aviso rige para:

Salta Capital

Valle de Lerma

Valles Calchaquíes

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo implica un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente para:

Niños pequeños

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas

Trabajadores al aire libre

Según el SMN, la combinación de calor sostenido y baja humedad puede aumentar la posibilidad de golpes de calor, por lo que recomiendan extremar cuidados.

Recomendaciones del SMN

Mantenerse hidratado durante todo el día.

Evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11 y las 17.

Usar ropa ligera, de colores claros y protector solar.

No realizar actividad física intensa bajo el sol.

Prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes.

Ante síntomas como mareos, desmayos, confusión o piel enrojecida, buscar atención médica de inmediato.