Alerta amarilla en Salta: anticipan altas temperaturas y piden extremar cuidados

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el por calor intenso y la baja humedad en gran parte de la provincia. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los más vulnerables.

Salta26/11/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

multimedia.normal.a01450b2af3fdfa1.6c612063616c6f725f6e6f726d616c2e6a7067

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la provincia atraviesa un episodio de calor intenso, con temperaturas que alcanzarán los 33°C en el Valle de Lerma y sectores aledaños. La presencia de viento norte podría elevar aún más la sensación térmica durante la tarde.

El aviso rige para:

  • Salta Capital
  • Valle de Lerma
  • Valles Calchaquíes

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo implica un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente para:

  • Niños pequeños
  • Adultos mayores
  • Personas con enfermedades crónicas
  • Trabajadores al aire libre
trabajadores-aumento-de-sueldos-salariosjpgVuelve a sesionar el Consejo del Salario tras seis meses de parate

Según el SMN, la combinación de calor sostenido y baja humedad puede aumentar la posibilidad de golpes de calor, por lo que recomiendan extremar cuidados.

Recomendaciones del SMN

  • Mantenerse hidratado durante todo el día.
  • Evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11 y las 17.
  • Usar ropa ligera, de colores claros y protector solar.
  • No realizar actividad física intensa bajo el sol.
  • Prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes.

Ante síntomas como mareos, desmayos, confusión o piel enrojecida, buscar atención médica de inmediato.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail