A tres semanas de la muerte del interno Ezequiel Avendaño, su familia reclama justicia

Natalia, tía de Ezequiel Avendaño, el joven que murió tras el incendio registrado en la Alcaidía General el pasado 26 de octubre, se presentó este miércoles en Ciudad Judicial para reclamar información y acompañamiento institucional.

Según relató en diálogo con Aries, desde el hecho no recibieron contacto oficial ni asistencia.

“Nadie nos dio ninguna respuesta. No se comunicaron ni con los familiares ni con los que sufrieron quemaduras. No brindaron contención ni ayuda psicológica”, lamentó.

La mujer señaló que aún hay internos internados en el hospital San Bernardo con quemaduras graves, y que las familias desconocen el avance de la investigación: “No sabemos si están investigando o no. Queremos que alguien salga a decirnos algo y que se haga responsable".

También expresó su preocupación por la situación de la pareja de la víctima. “Mi sobrina quedó con su bebé y nadie fue a darle ayuda psicológica. No tuvieron ningún tipo de acompañamiento", añadió..

Los familiares esperan una respuesta sobre lo que ocurrió la noche del incendio y sobre el estado de los internos que continúan internados.