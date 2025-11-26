El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para la Administración Pública.
A tres semanas de la muerte del interno Ezequiel Avendaño, su familia reclama justicia
La tía de Ezequiel Avendaño, fallecido luego del incendio del 26 de octubre, afirmó que no recibieron asistencia ni información oficial. Piden saber quién se hará responsable.Salta26/11/2025Ivana Chañi
Natalia, tía de Ezequiel Avendaño, el joven que murió tras el incendio registrado en la Alcaidía General el pasado 26 de octubre, se presentó este miércoles en Ciudad Judicial para reclamar información y acompañamiento institucional.
Según relató en diálogo con Aries, desde el hecho no recibieron contacto oficial ni asistencia.
“Nadie nos dio ninguna respuesta. No se comunicaron ni con los familiares ni con los que sufrieron quemaduras. No brindaron contención ni ayuda psicológica”, lamentó.
La mujer señaló que aún hay internos internados en el hospital San Bernardo con quemaduras graves, y que las familias desconocen el avance de la investigación: “No sabemos si están investigando o no. Queremos que alguien salga a decirnos algo y que se haga responsable".
También expresó su preocupación por la situación de la pareja de la víctima. “Mi sobrina quedó con su bebé y nadie fue a darle ayuda psicológica. No tuvieron ningún tipo de acompañamiento", añadió..
Los familiares esperan una respuesta sobre lo que ocurrió la noche del incendio y sobre el estado de los internos que continúan internados.
“Salta tendrá un aeropuerto completamente nuevo en 2026”, aseguró Aeropuertos Argentina
Tras recorrer los trabajos junto al gobernador, el director de Infraestructura confirmó que más del 80% de la terminal será renovada y que la ampliación cuadruplicará el área de embarque.
Desde el lunes 1° al viernes 5 de diciembre, niños de 6 a 12 años podrán anotarse gratis en los complejos Xamena y Vitale. Habrá natación, juegos, deportes y actividades inclusivas.
Mercado San Miguel: 20% de avance y un aljibe descubierto en plena obra
El responsable de la empresa a cargo de los trabajos señaló que ya se ejecutó casi la mitad de las columnas y que el deterioro histórico del edificio sigue revelando elementos inesperados.
El móvil de Hemoterapia recibirá donantes de todo grupo y factor de 8.30 a 13. Salud advierte que la demanda es permanente y las reservas siguen siendo bajas.
Alerta amarilla en Salta: anticipan altas temperaturas y piden extremar cuidados
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el por calor intenso y la baja humedad en gran parte de la provincia. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los más vulnerables.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.