Tras tres meses en obras, esta tarde habilitarán calle Córdoba

La circulación vehicular en la calle Córdoba, entre Caseros y Alvarado, se habilitará esta tarde, según confirmó Gastón Viola, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad.

“En 10 días terminaríamos con lo que son las veredas, colocación de los cerámicos, las rejillas y los bolardos para completar la habilitación total”, explicó por Aries Viola, detallando que la apertura del tránsito se había demorado por una rotura de un caño de cloacas que obligó a realizar reparaciones adicionales.

Cabe recordar que las obras tuvieron inicio los primeros días de agosto.

El funcionario señaló que, además de la rotura del caño, hubo otros inconvenientes en el tramo: “Tuvimos problemas con desagües pluviales que estaban en mal estado. No se reemplazaron, pero sí se parcharon en muchos puntos para poder continuar con la obra”.

Viola agregó que se realizará un cambio de suelo llegando a la boca de calle Alvarado, con el objetivo de completar las obras y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Con esta habilitación parcial, se da por concluida la etapa más crítica de los trabajos, mientras que en los próximos días se finalizarán los detalles de las veredas y estructuras complementarias, asegurando la apertura completa de la calle.