Tras tres meses en obras, esta tarde habilitarán calle Córdoba
El tramo entre Caseros y Alvarado reabrirá al tránsito tras superar demoras por roturas de cloacas y reparaciones en desagües pluviales.Salta26/11/2025Agustina Tolaba
La circulación vehicular en la calle Córdoba, entre Caseros y Alvarado, se habilitará esta tarde, según confirmó Gastón Viola, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad.
“En 10 días terminaríamos con lo que son las veredas, colocación de los cerámicos, las rejillas y los bolardos para completar la habilitación total”, explicó por Aries Viola, detallando que la apertura del tránsito se había demorado por una rotura de un caño de cloacas que obligó a realizar reparaciones adicionales.
Cabe recordar que las obras tuvieron inicio los primeros días de agosto.
El funcionario señaló que, además de la rotura del caño, hubo otros inconvenientes en el tramo: “Tuvimos problemas con desagües pluviales que estaban en mal estado. No se reemplazaron, pero sí se parcharon en muchos puntos para poder continuar con la obra”.
Viola agregó que se realizará un cambio de suelo llegando a la boca de calle Alvarado, con el objetivo de completar las obras y garantizar la seguridad de peatones y conductores.
Con esta habilitación parcial, se da por concluida la etapa más crítica de los trabajos, mientras que en los próximos días se finalizarán los detalles de las veredas y estructuras complementarias, asegurando la apertura completa de la calle.
“Salta tendrá un aeropuerto completamente nuevo en 2026”, aseguró Aeropuertos Argentina
Tras recorrer los trabajos junto al gobernador, el director de Infraestructura confirmó que más del 80% de la terminal será renovada y que la ampliación cuadruplicará el área de embarque.
Desde el lunes 1° al viernes 5 de diciembre, niños de 6 a 12 años podrán anotarse gratis en los complejos Xamena y Vitale. Habrá natación, juegos, deportes y actividades inclusivas.
Mercado San Miguel: 20% de avance y un aljibe descubierto en plena obra
El responsable de la empresa a cargo de los trabajos señaló que ya se ejecutó casi la mitad de las columnas y que el deterioro histórico del edificio sigue revelando elementos inesperados.
El móvil de Hemoterapia recibirá donantes de todo grupo y factor de 8.30 a 13. Salud advierte que la demanda es permanente y las reservas siguen siendo bajas.
Alerta amarilla en Salta: anticipan altas temperaturas y piden extremar cuidados
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el por calor intenso y la baja humedad en gran parte de la provincia. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los más vulnerables.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.