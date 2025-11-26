Defensoría del Pueblo: El exconcejal Del Frari desistió y prorrogarían a Núñez Burgos

Por Aries, el concejal y presidente de la comisión encargada de la designación del defensor del pueblo, Gonzalo Corral, destacó la importancia de la transparencia y el análisis técnico-jurídico en el proceso, tras la renuncia de Martín del Frari a su postulación.

El edil señaló que las impugnaciones y los pedidos de dictamen técnico provocaron una extensión del análisis, pero que ello permitió reforzar la claridad de los procedimientos y proponer modificaciones a la ordenanza para evitar confusiones futuras. “Es productivo porque termina generando más transparencia y más claridad en todo lo que son los procesos y las actuaciones institucionales”, afirmó Corral.

Con la renuncia de Del Frari, se analiza ahora la posibilidad de extender en el cargo la figura de Núñez Burgos, actual ocupante temporal, hasta tanto se resuelva la convocatoria y designación definitiva. “Hoy tenemos la última sesión y estábamos contra el reloj para conformar la terna”, afirmó Corral, señalando que la situación deberá resolverse en el marco del inicio del nuevo año legislativo.

El concejal también remarcó la importancia de que la sociedad conozca la función del defensor del pueblo. “Me parece importante que la gente sepa que existe la figura y la funcionalidad que tiene”, sostuvo, subrayando el valor de la publicidad del proceso y la participación ciudadana.

Finalmente, Corral aseguró que la experiencia dejó lecciones importantes para la comisión y permitirá ajustar la normativa, evitando dobles interpretaciones y asegurando procedimientos más claros en futuras designaciones de este tipo.