El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para la Administración Pública.
Defensoría del Pueblo: El exconcejal Del Frari desistió y prorrogarían a Núñez Burgos
Tras múltiples impugnaciones y debates en la comisión, Del Frari presentó su retiro y ahora se analiza la extensión de la figura de Núñez Burgos hasta la conformación de la terna definitiva.Salta26/11/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el concejal y presidente de la comisión encargada de la designación del defensor del pueblo, Gonzalo Corral, destacó la importancia de la transparencia y el análisis técnico-jurídico en el proceso, tras la renuncia de Martín del Frari a su postulación.
El edil señaló que las impugnaciones y los pedidos de dictamen técnico provocaron una extensión del análisis, pero que ello permitió reforzar la claridad de los procedimientos y proponer modificaciones a la ordenanza para evitar confusiones futuras. “Es productivo porque termina generando más transparencia y más claridad en todo lo que son los procesos y las actuaciones institucionales”, afirmó Corral.
Con la renuncia de Del Frari, se analiza ahora la posibilidad de extender en el cargo la figura de Núñez Burgos, actual ocupante temporal, hasta tanto se resuelva la convocatoria y designación definitiva. “Hoy tenemos la última sesión y estábamos contra el reloj para conformar la terna”, afirmó Corral, señalando que la situación deberá resolverse en el marco del inicio del nuevo año legislativo.
El concejal también remarcó la importancia de que la sociedad conozca la función del defensor del pueblo. “Me parece importante que la gente sepa que existe la figura y la funcionalidad que tiene”, sostuvo, subrayando el valor de la publicidad del proceso y la participación ciudadana.
Finalmente, Corral aseguró que la experiencia dejó lecciones importantes para la comisión y permitirá ajustar la normativa, evitando dobles interpretaciones y asegurando procedimientos más claros en futuras designaciones de este tipo.
“Salta tendrá un aeropuerto completamente nuevo en 2026”, aseguró Aeropuertos Argentina
Tras recorrer los trabajos junto al gobernador, el director de Infraestructura confirmó que más del 80% de la terminal será renovada y que la ampliación cuadruplicará el área de embarque.
Desde el lunes 1° al viernes 5 de diciembre, niños de 6 a 12 años podrán anotarse gratis en los complejos Xamena y Vitale. Habrá natación, juegos, deportes y actividades inclusivas.
Mercado San Miguel: 20% de avance y un aljibe descubierto en plena obra
El responsable de la empresa a cargo de los trabajos señaló que ya se ejecutó casi la mitad de las columnas y que el deterioro histórico del edificio sigue revelando elementos inesperados.
El móvil de Hemoterapia recibirá donantes de todo grupo y factor de 8.30 a 13. Salud advierte que la demanda es permanente y las reservas siguen siendo bajas.
Alerta amarilla en Salta: anticipan altas temperaturas y piden extremar cuidados
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el por calor intenso y la baja humedad en gran parte de la provincia. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los más vulnerables.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.