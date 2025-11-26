El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para la Administración Pública.
Publicaron la Ley de Ministerios que reorganiza todo el Poder Ejecutivo
La norma redefine funciones del Gobernador, Vicegobernador, ministros y secretarios, y moderniza la estructura del gabinete provincial.Salta26/11/2025Agustina Tolaba
La Legislatura de la provincia de Salta sancionó la Ley Nº 8511, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que regula de manera integral el funcionamiento del Poder Ejecutivo y redefine las funciones del Gobernador, Vicegobernador, el Jefe de Gabinete, los ministros, el Secretario General de la Gobernación, y los secretarios y subsecretarios de Estado.
La nueva norma establece un régimen completo sobre competencias, responsabilidades, articulación administrativa y participación en la formación de leyes, además de introducir cambios en la estructura ministerial y en las obligaciones de los altos funcionarios.
Atribuciones del Gobernador: conducción política y administrativa
El artículo 1º fija que el Gobernador ejerce la función gubernativa, encargada de formular y dirigir las políticas provinciales y los planes económicos y sociales. También selecciona los instrumentos para implementarlos y está asistido por el Jefe de Gabinete, los ministros y demás funcionarios.
En su rol de titular de la Administración Pública, la Ley amplía y ordena sus competencias. Entre ellas:
- Supervisión de sociedades del Estado, entes autárquicos y organismos descentralizados.
- Designación y contratación de personal en todo el sector público.
- Establecimiento de escalas salariales para autoridades superiores.
- Centralización de la liquidación de haberes.
- Definición de la estructura administrativa del Estado.
Además, el Gobernador representa a la Provincia ante la Nación, otras provincias, estados extranjeros y organismos internacionales, pudiendo negociar y celebrar convenios y tratados.
Formación de leyes: iniciativa, observaciones y promulgación
La norma refuerza la participación del Gobernador en el proceso legislativo. Tendrá iniciativa legislativa, puede observar total o parcialmente proyectos y promulgar las partes no objetadas siempre que no alteren el sentido de la ley.
Las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo deberán ser tratadas en un plazo máximo de 45 días corridos por cada Cámara.
Vicegobernador: nexo legislativo y reemplazo del Gobernador
El Vicegobernador queda definido como el vínculo institucional entre el Ejecutivo y ambas Cámaras. A pedido del Gobernador, podrá exponer planes y medidas ante la Legislatura.
También asume el Ejecutivo en casos de ausencia, incapacidad, renuncia, muerte o destitución del Gobernador.
Incompatibilidades: prohibición de actividad comercial
El Título III establece que el Gobernador, el Vicegobernador, ministros y demás autoridades deberán abstenerse de ejercer actividades comerciales, profesionales o empresarias directa o indirectamente vinculadas al Estado, con excepción de la docencia.
Tampoco podrán intervenir en litigios donde la Provincia o municipios sean parte.
Estructura del gabinete e inmunidades
El artículo 18 fija la prelación ministerial, encabezada por:
- Jefatura de Gabinete
- Gobierno y Justicia
- Economía y Servicios Públicos
- Desarrollo Social
- Educación y Cultura
- Salud Pública
- Producción y Minería
- Turismo y Deportes
- Seguridad
El Jefe de Gabinete, los ministros y el Secretario General tendrán las mismas inmunidades que los legisladores provinciales, aunque están obligados a concurrir a la Legislatura cuando sean citados.
Jefatura de Gabinete: mayores atribuciones y rol coordinador
La Ley otorga un rol central a la Jefatura de Gabinete, que asistirá al Gobernador en la coordinación entre ministerios, preparación de reuniones de gabinete, elaboración de informes, asistencia en políticas públicas, relación con municipios y desarrollo de obras públicas.
También podrá participar en debates legislativos con voz pero sin voto.
Gobierno y Justicia: relación institucional y derechos humanos
El Ministerio de Gobierno y Justicia tendrá a su cargo:
- Relaciones del Gobernador con el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
- Vínculo con partidos políticos y organizaciones civiles.
- Políticas de derechos humanos.
- Administración electoral y división política de la Provincia.
- Identificación y estado civil de personas.
- Poder de policía de personas jurídicas y profesiones.
- Defensa del consumidor.
- Políticas de asistencia a víctimas de delitos.
Una regulación integral del Poder Ejecutivo
La Ley 8511 moderniza el funcionamiento del Poder Ejecutivo provincial con una regulación detallada sobre delegación de competencias, responsabilidades administrativas, articulación con municipios, tratados y relaciones institucionales, además de ordenar la estructura jerárquica y operativa del gabinete.
“Salta tendrá un aeropuerto completamente nuevo en 2026”, aseguró Aeropuertos Argentina
Tras recorrer los trabajos junto al gobernador, el director de Infraestructura confirmó que más del 80% de la terminal será renovada y que la ampliación cuadruplicará el área de embarque.
Desde el lunes 1° al viernes 5 de diciembre, niños de 6 a 12 años podrán anotarse gratis en los complejos Xamena y Vitale. Habrá natación, juegos, deportes y actividades inclusivas.
Mercado San Miguel: 20% de avance y un aljibe descubierto en plena obra
El responsable de la empresa a cargo de los trabajos señaló que ya se ejecutó casi la mitad de las columnas y que el deterioro histórico del edificio sigue revelando elementos inesperados.
El móvil de Hemoterapia recibirá donantes de todo grupo y factor de 8.30 a 13. Salud advierte que la demanda es permanente y las reservas siguen siendo bajas.
Alerta amarilla en Salta: anticipan altas temperaturas y piden extremar cuidados
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el por calor intenso y la baja humedad en gran parte de la provincia. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los más vulnerables.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.