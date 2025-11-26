Poste inclinado preocupa a vecinos en Chacabuco 1091

Vecinos de calle Chacabuco 1091 reiteraron en Aries su preocupación por el estado de un poste de madera que permanece visiblemente inclinado sobre la vereda. Si bien fue señalizado con cinta de “peligro”, aún no recibió intervención por parte del área responsable.

Según indicaron los vecinos, el reclamo fue elevado hace una semana y no hubo avances ni presencia de operarios en el lugar.

El poste sostiene tendidos de cables y se encuentra cercano al paso peatonal y al ingreso de viviendas.