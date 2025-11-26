Tarifa social: quienes pagarán la luz más barata en Salta

El Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (ENRESP) aprobó la resolución 1918/25 que establece un ajuste en las tarifas de electricidad que cobrará EDESA a partir de noviembre. La actualización contempla los costos de distribución y transporte, mientras que mantiene beneficios para los usuarios más vulnerables.

Según la resolución, más de 127.000 usuarios de bajos ingresos seguirán recibiendo la tarifa social, lo que implica pagar menos de la mitad del precio total. Además, alrededor de 102.000 usuarios que viven en departamentos y zonas calurosas también recibirán subsidios especiales para aliviar la carga económica durante los meses de mayor consumo.

La medida busca equilibrar la necesidad de financiar la prestación del servicio con la protección de los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas. ENRESP destacó que los subsidios provinciales complementan las políticas nacionales de energía y que los usuarios beneficiados no verán cambios significativos en sus facturas.

Por otro lado, el resto de los usuarios experimentará un incremento que se aplicará sobre los cuadros tarifarios vigentes, ajustando la tarifa de distribución y transporte según los costos operativos de la compañía.

Los usuarios podrán consultar sus facturas y verificar si acceden a algún tipo de subsidio a través del sitio web oficial de la empresa o contactando el centro de atención al cliente.