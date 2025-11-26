El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para la Administración Pública.
Tarifa social: quienes pagarán la luz más barata en Salta
Más de 102.000 usuarios en departamentos calurosos y 127.000 familias de bajos ingresos recibirán descuentos de hasta el 65% en su factura de electricidad.Salta26/11/2025Agustina Tolaba
El Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (ENRESP) aprobó la resolución 1918/25 que establece un ajuste en las tarifas de electricidad que cobrará EDESA a partir de noviembre. La actualización contempla los costos de distribución y transporte, mientras que mantiene beneficios para los usuarios más vulnerables.
Según la resolución, más de 127.000 usuarios de bajos ingresos seguirán recibiendo la tarifa social, lo que implica pagar menos de la mitad del precio total. Además, alrededor de 102.000 usuarios que viven en departamentos y zonas calurosas también recibirán subsidios especiales para aliviar la carga económica durante los meses de mayor consumo.
La medida busca equilibrar la necesidad de financiar la prestación del servicio con la protección de los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas. ENRESP destacó que los subsidios provinciales complementan las políticas nacionales de energía y que los usuarios beneficiados no verán cambios significativos en sus facturas.
Por otro lado, el resto de los usuarios experimentará un incremento que se aplicará sobre los cuadros tarifarios vigentes, ajustando la tarifa de distribución y transporte según los costos operativos de la compañía.
Los usuarios podrán consultar sus facturas y verificar si acceden a algún tipo de subsidio a través del sitio web oficial de la empresa o contactando el centro de atención al cliente.
“Salta tendrá un aeropuerto completamente nuevo en 2026”, aseguró Aeropuertos Argentina
Tras recorrer los trabajos junto al gobernador, el director de Infraestructura confirmó que más del 80% de la terminal será renovada y que la ampliación cuadruplicará el área de embarque.
Desde el lunes 1° al viernes 5 de diciembre, niños de 6 a 12 años podrán anotarse gratis en los complejos Xamena y Vitale. Habrá natación, juegos, deportes y actividades inclusivas.
Mercado San Miguel: 20% de avance y un aljibe descubierto en plena obra
El responsable de la empresa a cargo de los trabajos señaló que ya se ejecutó casi la mitad de las columnas y que el deterioro histórico del edificio sigue revelando elementos inesperados.
El móvil de Hemoterapia recibirá donantes de todo grupo y factor de 8.30 a 13. Salud advierte que la demanda es permanente y las reservas siguen siendo bajas.
Alerta amarilla en Salta: anticipan altas temperaturas y piden extremar cuidados
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el por calor intenso y la baja humedad en gran parte de la provincia. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los más vulnerables.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.