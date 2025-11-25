Realizarán estudios oncológicos, de diabetes y anemia en la UNSa

El Ministerio de Salud Pública desarrolla una feria de la Salud en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que incluyen estudios oncológicos, un puesto de vacunación para completar el calendario nacional, una campaña de donación de sangre y controles preventivos dirigidos a estudiantes, docentes, personal no docente y a la comunidad en general.

Asimismo, se informó que, además del camión oncológico y de donación de sangre, el 1 de diciembre se realizarán estudios de VIH destinados a la comunidad universitaria.

Las actividades se desarrollaron en el marco de la Semana de la Agenda de los Derechos Humanos con perspectiva de género, que la UNSa lleva adelante del 25 de noviembre al 10 de diciembre, e incluye la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Por su parte, la vicerrectora de la UNSa, María Rita Martearena, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la relevancia de los servicios brindados. Señaló que para la universidad “es fundamental ofrecer prestaciones a los estudiantes, muchos de los cuales no cuentan con obra social, y promover acciones de prevención y cuidado de la salud”.