Vacantes en la Corte: Marocco advirtió que las designaciones podrían resolverse en extraordinarias

El vicegobernador de Salta y presidente del Senado, Antonio Marocco, se refirió al debate que crece en la provincia por las dos vacantes que quedarán abiertas en la Corte de Justicia en las próximas semanas.

“Van a quedar dos vacantes, pero no hay tiempo de hacer todo ese procedimiento”, reconoció por Aries Marocco, al ser consultado sobre los plazos. Añadió que la situación ya fue planteada al gobernador Gustavo Sáenz y que el panorama hacia adelante está claro: las sillas quedarán vacías durante el verano y recién a comienzos del año legislativo se avanzará en las nuevas designaciones.

Frente a la consulta sobre los pasos a seguir, el vicegobernador detalló que existen varias alternativas en carpeta: “Hay una oportunidad de hacerlo también en extraordinarias, sino ir al curso del periodo ordinario de sesiones que empieza el primero de marzo. Tampoco estamos tan lejos”. Agregó que las sesiones podrían convocarse en febrero o trabajarse en marzo, según lo que el Ejecutivo considere más adecuado.

Pese al escenario, Marocco descartó cualquier riesgo institucional. “No por eso va a dejar de funcionar la Corte de Justicia, que tiene nueve miembros. Solo faltan dos: con siete se puede funcionar tranquilamente”, afirmó.

Consultado sobre si estas decisiones se dialogan con la oposición, Marocco fue claro: “La conducción del Estado la tiene el gobernador y es el que piensa. Conociéndolo al doctor Sáenz, conversa para tomar decisiones, seguramente”.

La definición sobre los reemplazos quedará para el inicio del 2026 legislativo o para eventuales sesiones extraordinarias, según la estrategia que finalmente adopte el Ejecutivo provincial.