Aguas del Norte anunció una afectación extraordinaria en los barrios San Mateo, Torino, Las Colinas, San Lucas y Canillitas por trabajos de reparación de cañerías y bajos niveles en cisterna.
Vacantes en la Corte: Marocco advirtió que las designaciones podrían resolverse en extraordinarias
El vicegobernador explicó que, ante la falta de tiempo para completar el proceso, el gobernador evaluará si convocar sesiones extraordinarias o esperar al inicio del período legislativo.Salta25/11/2025Agustina Tolaba
El vicegobernador de Salta y presidente del Senado, Antonio Marocco, se refirió al debate que crece en la provincia por las dos vacantes que quedarán abiertas en la Corte de Justicia en las próximas semanas.
“Van a quedar dos vacantes, pero no hay tiempo de hacer todo ese procedimiento”, reconoció por Aries Marocco, al ser consultado sobre los plazos. Añadió que la situación ya fue planteada al gobernador Gustavo Sáenz y que el panorama hacia adelante está claro: las sillas quedarán vacías durante el verano y recién a comienzos del año legislativo se avanzará en las nuevas designaciones.
Frente a la consulta sobre los pasos a seguir, el vicegobernador detalló que existen varias alternativas en carpeta: “Hay una oportunidad de hacerlo también en extraordinarias, sino ir al curso del periodo ordinario de sesiones que empieza el primero de marzo. Tampoco estamos tan lejos”. Agregó que las sesiones podrían convocarse en febrero o trabajarse en marzo, según lo que el Ejecutivo considere más adecuado.
Pese al escenario, Marocco descartó cualquier riesgo institucional. “No por eso va a dejar de funcionar la Corte de Justicia, que tiene nueve miembros. Solo faltan dos: con siete se puede funcionar tranquilamente”, afirmó.
Consultado sobre si estas decisiones se dialogan con la oposición, Marocco fue claro: “La conducción del Estado la tiene el gobernador y es el que piensa. Conociéndolo al doctor Sáenz, conversa para tomar decisiones, seguramente”.
La definición sobre los reemplazos quedará para el inicio del 2026 legislativo o para eventuales sesiones extraordinarias, según la estrategia que finalmente adopte el Ejecutivo provincial.
La jornada se realizará de 10 a 17 en el Centro Cívico Municipal, en avenida Paraguay 1240. Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso.
Choque en Lerma y La Rioja: una motociclista terminó en el San Bernardo
La mujer, que circulaba por la derecha, fue asistida y trasladada por precaución; el accidente generó cortes de tránsito en varias calles del macrocentro.
Cortes programados por trabajos de EDESA
En el marco del Plan de Inversión 2025, EDESA anunció una serie de trabajos de renovación y ampliación de la red de media tensión entre el 25 y el 28 de noviembre.
Violencia de género: Salta registró un incremento del 98% en denuncias desde 2016
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres presentó datos preliminares del informe anual en el marco del 10° aniversario del organismo. Uno de cada tres casos denunciados en la provincia corresponde a violencia familiar y de género.
Av. San Martín y área de la Terminal: cortes parciales por 10 días para acelerar la obra de repavimentación
Obras Públicas dispuso cortes parciales por 10 días en San Martín para completar la repavimentación, según explicó el coordinador general de la Ciudad.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.