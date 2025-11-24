Villada confirmó que deja el Ministerio de Gobierno: “Mi ciclo está cumplido”

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, anunció que dejará su cargo en diciembre y respaldó la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de impulsar una renovación profunda en el gabinete provincial. Aseguró que su etapa al frente del ministerio “ya está cumplida” y que es momento de dar lugar a nuevos nombres dentro del equipo de gestión.

El funcionario confirmó su salida durante el acto de asunción de autoridades legislativas en Salta, donde dialogó con Multivisión Federal y ratificó que en las próximas semanas Sáenz oficializará una reconfiguración de distintas áreas del Gobierno. La posibilidad de cambios venía circulando desde hace tiempo y ahora quedó públicamente establecida.

Villada explicó que su decisión responde a un proceso de “renovación necesaria” dentro del Ejecutivo, alineado con la intención del gobernador de fortalecer la estructura provincial y sumar nuevos perfiles a la gestión.

“El gobernador oportunamente va a comunicar los cambios. El cambio es saludable, hace falta una renovación. Yo ya le manifesté al gobernador la necesidad de producir ese recambio y creo que mi ciclo en el Ministerio está cumplido”, señaló.

Pese a su salida, Villada remarcó que continuará acompañando políticamente a Sáenz y que los movimientos dentro del gabinete no deben interpretarse como un quiebre, sino como una oportunidad para oxigenar la gestión.

“Vamos a seguir acompañando el proyecto. Pero es necesario tomar fuerza y generar recambio. He tenido una trayectoria larga e importante; es hora de que otras personas asuman responsabilidades”, expresó.