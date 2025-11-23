Talento salteño en primera línea: los ganadores de la Feria de Arte Salta

La Feria de Arte Salta (FAS) entra este domingo en su tramo final, con la tercera y última jornada en el Condominio La Trinidad, en San Lorenzo Chico, de 17 a 22.

En la jornada del sábado se realizó una entrega de premios que reconoció el trabajo de artistas, galerías y coleccionistas, con distinciones que buscan impulsar el coleccionismo, las residencias y la producción de jóvenes talentos.

Premios a coleccionistas

En la categoría Premio AccionArte adquisición para coleccionistas se distinguió a:

Agustín Usandivaras (homenaje), quien recibió una obra de Alejandro López, de Galería Quilla (Jujuy).

Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez, quienes recibieron una obra de Karim Ayame, de UN Muro (La Rioja).

Freddy Suárez y Luis Ayala, que fueron distinguidos con una obra de Emiliano D’Amato Mateo, de Maleza (Tucumán).

Becas y estímulos para artistas

El Premio Beca Gachi Prieto, que permitirá realizar una residencia de artistas en LA NAVE (Buenos Aires), fue otorgado a:

Mauricio Molina, de AlNorte Galería (Salta).

Elida Mendoza, de CasaGalería (Salta).

En tanto, el Premio Coscio adquisición para artistas emergentes, articulado a través de Galería El Espejo, reconoció a:

Matías de la Guerra, de Galería Remota (Salta).

Sergio Díaz, de Mamoré Arte (Salta).

Rosario Mitre, de La Arte (Salta).

Victoria Jaffe, de Diderot.art (galería virtual).

El Premio Fausto, un estímulo económico para jóvenes artistas, fue para Evi Tártari, de Galería Serna (Tucumán).

Premio In Situ

Dentro del Premio In Situ, destinado a artistas y proyectos artísticos en distintas categorías, los reconocimientos fueron para:

Galería Uncu (Tilcara, Jujuy).

Jesús Casimiro, de CasaGalería (Salta).

Antonio Morales, de BAC (Salta).

Último día y agenda de este domingo

Hoy domingo es el último día para visitar la Feria de Arte Salta. La programación incluye:

18.00 – Presentación de libros de Modesta Editoriales, a cargo de Hernán Ulm y Marcelo Ibarra.

18.45 – Panel “Desarrolladores inmobiliarios y el arte”, con la participación de Jonás Beccar Varela y moderación de Claudia Lamas.

19.15 – Panel de galeristas, con intervenciones de Guido Yannito (en forma remota), Mariana Sabeh, Alejandro Sasha Dávila y Lucrecia Cornejo, moderado por Ana Benedetti.

20.00 – Conferencia magistral de Adriana Almada.

20.45 – Foto final con galerías participantes, artistas y organizadores.

21.00 – Presentación del Coro Cantares.

22.00 – Cierre oficial de la FAS.

Con entrada al público y propuestas para distintos gustos, la Feria de Arte Salta se despide este domingo consolidándose como un espacio clave para la difusión del arte contemporáneo en la provincia y la región.