Con un llamado al consenso, D’Andrea Cornejo inició su rol como vicepresidente 2

El senador por Chicoana, Esteban D’Andrea Cornejo, asumió este lunes como vicepresidente 2° de la Cámara de Senadores de Salta, y en su mensaje ante el cuerpo legislativo agradeció la confianza de sus pares y llamó a profundizar el trabajo conjunto, la unidad y la búsqueda de consensos.

Durante su intervención, el legislador destacó la importancia de honrar el rol institucional con acciones concretas: “En estos casos tienen que sobrar las palabras y haber más acción. Eso es lo que voy a buscar para hacer eco de la confianza que cada uno ha brindado en mí”, afirmó.

D’Andrea Cornejo remarcó que el desafío central será escuchar, acompañar y representar tanto las necesidades de su departamento como las de todos los senadores y senadoras.

“La forma de no defraudar esa confianza es a través del trabajo: escuchar, conocer la situación de cada lugar y ser un instrumento para lograr cosas con compromiso por la provincia”, sostuvo.

En su discurso, el senador valoró la convivencia política dentro del Senado y los principios que, según dijo, deben guiar la actividad legislativa:

“Unidad, tolerancia, respeto y trabajo. Son las condiciones que tiene que tener un país para salir adelante, y nosotros tenemos la obligación de llevarlas a cabo”.

El legislador también tuvo palabras de reconocimiento para quienes integran la conducción del cuerpo y para el equipo administrativo de la Cámara:

“Agradezco especialmente a Walter Cruz, con quien compartí una vicepresidencia, y al presidente. Uno puede apoyarse en este equipo, que permite llevar adelante estas condiciones porque hay equipo”.

Finalmente, D’Andrea Cornejo cerró con un mensaje de compromiso y proyección: “Vamos para adelante. Este es un trabajo que se hace entre todos, con responsabilidad y con acción”.