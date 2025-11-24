El flamante diputado provincial libertario celebró la performance electoral de su partido y abogó por la baja de impuestos. A la vez, aseguró que, junto a su bloque de legisladoras, trabajarán para “achicar” el Estado.
Con un llamado al consenso, D’Andrea Cornejo inició su rol como vicepresidente 2
El legislador agradeció el respaldo político y aseguró que trabajará para ser un nexo entre los territorios y la conducción de la Cámara. “Vamos para adelante”, dijo al cerrar su mensaje de compromiso institucional.Política24/11/2025Agustina Tolaba
El senador por Chicoana, Esteban D’Andrea Cornejo, asumió este lunes como vicepresidente 2° de la Cámara de Senadores de Salta, y en su mensaje ante el cuerpo legislativo agradeció la confianza de sus pares y llamó a profundizar el trabajo conjunto, la unidad y la búsqueda de consensos.
Durante su intervención, el legislador destacó la importancia de honrar el rol institucional con acciones concretas: “En estos casos tienen que sobrar las palabras y haber más acción. Eso es lo que voy a buscar para hacer eco de la confianza que cada uno ha brindado en mí”, afirmó.
D’Andrea Cornejo remarcó que el desafío central será escuchar, acompañar y representar tanto las necesidades de su departamento como las de todos los senadores y senadoras.
“La forma de no defraudar esa confianza es a través del trabajo: escuchar, conocer la situación de cada lugar y ser un instrumento para lograr cosas con compromiso por la provincia”, sostuvo.
En su discurso, el senador valoró la convivencia política dentro del Senado y los principios que, según dijo, deben guiar la actividad legislativa:
“Unidad, tolerancia, respeto y trabajo. Son las condiciones que tiene que tener un país para salir adelante, y nosotros tenemos la obligación de llevarlas a cabo”.
El legislador también tuvo palabras de reconocimiento para quienes integran la conducción del cuerpo y para el equipo administrativo de la Cámara:
“Agradezco especialmente a Walter Cruz, con quien compartí una vicepresidencia, y al presidente. Uno puede apoyarse en este equipo, que permite llevar adelante estas condiciones porque hay equipo”.
Finalmente, D’Andrea Cornejo cerró con un mensaje de compromiso y proyección: “Vamos para adelante. Este es un trabajo que se hace entre todos, con responsabilidad y con acción”.
El diputado Germán Rallé confirmó que se decidió cambiar el nombre “Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción”, para conformar una mayoría integrada por actores de distintos partidos e ideología. Tendrá 34 miembros.
La crisis de la obra social de los militares y salarios, los conflictos que esperan al nuevo ministro de DefensaPolítica24/11/2025
El primer militar desde la recuperación de la democracia que asumirá en el edificio Libertador enfrentará demandas de sus compañeros de fuerza; la deuda de Iosfa asciende a $200.000 millones.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
En medio del proceso de reordenamiento del gabinete provincial, Ricardo Villada confirmó que se alejará del Ministerio de Gobierno y afirmó que es momento de un recambio dentro de la gestión.
Renovación en el Senado: Cornejo Saravia pidió fortalecer el rol legislativo ante “tiempos difíciles”
Al asumir la Vicepresidencia Tercera, destacó el valor del diálogo y de generar instrumentos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.