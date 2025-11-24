Lapad volvió a asumir la vicepresidencia del Senado y llamó a “dialogar para construir”

El senador Mashur Lapad fue designado este lunes como vicepresidente 1° de la Cámara de Senadores de Salta y, tras su nombramiento, ofreció un discurso en el que destacó la importancia del diálogo político, el trabajo conjunto y el compromiso con las necesidades reales de los salteños.

Durante la sesión, Lapad agradeció la confianza de sus pares y afirmó que el gesto “trasciende los espacios políticos” para priorizar “la responsabilidad con nuestra provincia”. Señaló que asume este rol “con humildad y un compromiso renovado” y sostuvo que su tarea será garantizar “un funcionamiento ordenado, respetuoso y federal” dentro del cuerpo legislativo.

El legislador, remarcó la importancia de dar voz a los territorios que “muchas veces están lejos del centro de decisiones”, y subrayó que esa experiencia seguirá guiando su trabajo en la Cámara. También ofreció una bienvenida especial a los nuevos senadores, confiando en que “sus miradas e ideas fortalecerán este cuerpo legislativo”.

Lapad planteó que el principal desafío actual es “más presencia, más escucha, más cercanía y más trabajo en conjunto” para afrontar las demandas sociales. En ese marco, llamó a consolidar una “Salta más justa, equilibrada e integrada”, poniendo el foco en oportunidades para las próximas generaciones.

“La construcción colectiva es el camino que demanda la ciudadanía”, enfatizó, y aseguró que el compromiso de todos debe ser honrar el mandato popular: “Dialogar para construir, consensuar para avanzar y trabajar para que nuestra provincia crezca con todos y para todos”.