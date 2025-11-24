El flamante diputado provincial libertario celebró la performance electoral de su partido y abogó por la baja de impuestos. A la vez, aseguró que, junto a su bloque de legisladoras, trabajarán para “achicar” el Estado.
Lapad volvió a asumir la vicepresidencia del Senado y llamó a “dialogar para construir”
El legislador agradeció la confianza de todos los bloques y prometió una conducción basada en el diálogo, la escucha y el federalismo para responder a las necesidades de los salteños.Política24/11/2025Agustina Tolaba
El senador Mashur Lapad fue designado este lunes como vicepresidente 1° de la Cámara de Senadores de Salta y, tras su nombramiento, ofreció un discurso en el que destacó la importancia del diálogo político, el trabajo conjunto y el compromiso con las necesidades reales de los salteños.
Durante la sesión, Lapad agradeció la confianza de sus pares y afirmó que el gesto “trasciende los espacios políticos” para priorizar “la responsabilidad con nuestra provincia”. Señaló que asume este rol “con humildad y un compromiso renovado” y sostuvo que su tarea será garantizar “un funcionamiento ordenado, respetuoso y federal” dentro del cuerpo legislativo.
El legislador, remarcó la importancia de dar voz a los territorios que “muchas veces están lejos del centro de decisiones”, y subrayó que esa experiencia seguirá guiando su trabajo en la Cámara. También ofreció una bienvenida especial a los nuevos senadores, confiando en que “sus miradas e ideas fortalecerán este cuerpo legislativo”.
Lapad planteó que el principal desafío actual es “más presencia, más escucha, más cercanía y más trabajo en conjunto” para afrontar las demandas sociales. En ese marco, llamó a consolidar una “Salta más justa, equilibrada e integrada”, poniendo el foco en oportunidades para las próximas generaciones.
“La construcción colectiva es el camino que demanda la ciudadanía”, enfatizó, y aseguró que el compromiso de todos debe ser honrar el mandato popular: “Dialogar para construir, consensuar para avanzar y trabajar para que nuestra provincia crezca con todos y para todos”.
El diputado Germán Rallé confirmó que se decidió cambiar el nombre “Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción”, para conformar una mayoría integrada por actores de distintos partidos e ideología. Tendrá 34 miembros.
La crisis de la obra social de los militares y salarios, los conflictos que esperan al nuevo ministro de DefensaPolítica24/11/2025
El primer militar desde la recuperación de la democracia que asumirá en el edificio Libertador enfrentará demandas de sus compañeros de fuerza; la deuda de Iosfa asciende a $200.000 millones.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
En medio del proceso de reordenamiento del gabinete provincial, Ricardo Villada confirmó que se alejará del Ministerio de Gobierno y afirmó que es momento de un recambio dentro de la gestión.
Renovación en el Senado: Cornejo Saravia pidió fortalecer el rol legislativo ante “tiempos difíciles”
Al asumir la Vicepresidencia Tercera, destacó el valor del diálogo y de generar instrumentos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.