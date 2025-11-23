¡Éxito de Suárez y Messi! Deportivo LSM conquista la Divisional D en Uruguay

Tras su primera campaña oficial, Deportivo LSM se coronó campeón este sábado de la Divisional D en Uruguay y se ganó su lugar en la Primera División C a partir del 2026.

El cuadro que tiene su sede en Ciudad de la Costa, que se fundó apenas el pasado 27 de mayo, logró en poco tiempo consolidarse en la categoría y obtuvo su primer logro deportivo luego de vencer por 2 a 1 a Liffa con anotaciones de Santiago Medina y Rodrigo Pastorini tras comenzar perdiendo con el tanto de Eric Krame.

La igualdad sin goles entre Rincón FC y Academia le permitió al club fundado por Luis Suárez y con apoyo de Lionel Messi coronarse en el campo de juego, en medio de una eufórica jornada que incluyó la transmisión del streamer español Ibai Llanos y la participación virtual del ‘Pistolero’ en la previa.

Los números del Deportivo LSM campeón

El equipo dirigido tácticamente por Rafael Cánovas cerró el torneo con 31 puntos, producto de diez triunfos, un empate y dos derrotas, números que le permitieron quedarse con la corona en su primera participación oficial, acceder a la divisional de bronce donde juegan campeones de Primera como Bella Vista y de copas locales como Rocha y Sud América y recibir también las felicitaciones del ‘10’ argentino a través de sus redes sociales.

Con información de Doble Amarilla