Italia se consagró tricampeón de la Copa Davis 2025 al vencer a España 2-0 en la final celebrada en Bolonia.
¡Éxito de Suárez y Messi! Deportivo LSM conquista la Divisional D en Uruguay
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.Deportes23/11/2025
Tras su primera campaña oficial, Deportivo LSM se coronó campeón este sábado de la Divisional D en Uruguay y se ganó su lugar en la Primera División C a partir del 2026.
El cuadro que tiene su sede en Ciudad de la Costa, que se fundó apenas el pasado 27 de mayo, logró en poco tiempo consolidarse en la categoría y obtuvo su primer logro deportivo luego de vencer por 2 a 1 a Liffa con anotaciones de Santiago Medina y Rodrigo Pastorini tras comenzar perdiendo con el tanto de Eric Krame.
La igualdad sin goles entre Rincón FC y Academia le permitió al club fundado por Luis Suárez y con apoyo de Lionel Messi coronarse en el campo de juego, en medio de una eufórica jornada que incluyó la transmisión del streamer español Ibai Llanos y la participación virtual del ‘Pistolero’ en la previa.
Los números del Deportivo LSM campeón
El equipo dirigido tácticamente por Rafael Cánovas cerró el torneo con 31 puntos, producto de diez triunfos, un empate y dos derrotas, números que le permitieron quedarse con la corona en su primera participación oficial, acceder a la divisional de bronce donde juegan campeones de Primera como Bella Vista y de copas locales como Rocha y Sud América y recibir también las felicitaciones del ‘10’ argentino a través de sus redes sociales.
Con información de Doble Amarilla
Los Pumas cerraron su gira por el Reino Unido con una ajustada derrota 27-23 ante Inglaterra en el Twickenham Stadium de Londres.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
El Campeonato Mundial de F1 2025 sufrió un vuelco dramático tras el Gran Premio de Las Vegas: Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) fueron descalificados.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Las Vegas, mostrando una profunda frustración con el rendimiento de su Alpine A525.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.