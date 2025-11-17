Cambios en el gabinete: Villada señaló que se busca “mejorar la gestión con una estructura más ágil”

Por Aries, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, se refirió a los cambios de gabinete que el gobernador Gustavo Sáenz analiza para el cierre de este año y el inicio del próximo. Según explicó, la decisión apunta a “agilizar y dinamizar” la estructura estatal, más que a una reducción por motivos económicos.

Villada señaló que la gestión actual ya funciona con un esquema “compacto” en comparación con administraciones anteriores. “Tenemos pocos ministerios. En mi caso, conduzco un ministerio que antes eran dos o tres: gobierno, derechos humanos, trabajo y también el área de transporte. Concentramos muchas funciones”, explicó. En ese sentido, advirtió que es “muy complejo” disminuir aún más la cantidad de ministerios: “Uno se pone a pensar cuáles podrían fusionarse o desaparecer y la verdad es que es muy difícil”.

El ministro sostuvo que los cambios podrían centrarse principalmente en el nivel de secretarías, donde se evalúan ajustes para acelerar procesos internos: “No es tanto una cuestión de ahorro económico, sino de lograr que las decisiones tengan mayor velocidad. Hoy un entramado de tantas secretarías vuelve más lenta la gestión”.

Villada remarcó que Sáenz ya expresó públicamente su intención de encarar modificaciones en el equipo de gobierno entre fines de este año y principios del próximo, pensando en la segunda etapa de su mandato. “El gobernador pretende contar con la estructura más ágil y con el equipo adecuado para esta nueva etapa. Lo está analizando y seguramente tomará la mejor decisión”, afirmó.

Asimismo, destacó la capacidad del mandatario para conformar y renovar equipos de trabajo. “Lo ha demostrado en la intendencia y en la provincia. Durante estos años hubo cambios importantes en seguridad, salud, educación y turismo. Son decisiones que el gobernador entiende como saludables para sostener una buena gestión”, indicó.

Villada concluyó que será el propio Sáenz quien anuncie oficialmente la reorganización cuando lo considere oportuno. “Pronto él va a marcar este nuevo rumbo”, anticipó.