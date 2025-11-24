El flamante diputado provincial libertario celebró la performance electoral de su partido y abogó por la baja de impuestos. A la vez, aseguró que, junto a su bloque de legisladoras, trabajarán para “achicar” el Estado.
Renovación en el Senado: Cornejo Saravia pidió fortalecer el rol legislativo ante “tiempos difíciles”
Al asumir la Vicepresidencia Tercera, destacó el valor del diálogo y de generar instrumentos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.Política24/11/2025Agustina Tolaba
El senador Enrique Cornejo Saravia asumió este lunes como vicepresidente tercero de la Cámara de Senadores de Salta y, en su discurso ante el cuerpo, expresó un profundo agradecimiento a sus pares y un compromiso de trabajo conjunto en un contexto que definió como “difícil y desafiante” para la provincia y para el país.
Durante la sesión, Cornejo Saravia inició sus palabras saludando y agradeciendo “a todos y cada uno” de los senadores y senadoras presentes. El legislador destacó además las declaraciones del vicepresidente primero y del flamante vicepresidente segundo, y dedicó un reconocimiento especial al vicepresidente segundo saliente, valorando “su compromiso y la gestión desarrollada” durante su mandato.
El senador remarcó que su designación al frente de la Vicepresidencia Tercera representa “una inmensa responsabilidad”, particularmente considerando que lleva apenas dos años en el ejercicio de su banca. “Poder ser una autoridad de este cuerpo me llena de orgullo y de una alta responsabilidad”, afirmó, al tiempo que aseguró que su labor estará orientada al trabajo articulado: “Voy a trabajar en conjunto con todos y cada uno de los senadores de este cuerpo”.
Cornejo Saravia señaló que la realidad provincial y nacional exige redoblar esfuerzos desde el Poder Legislativo. “Son tiempos difíciles y nuevos los que atraviesa la provincia y la Argentina, y tenemos que trabajar más consensuadamente entre todos”, sostuvo. En esa línea, llamó a fortalecer el rol institucional del Senado con el objetivo de generar herramientas concretas que “efectivamente cambien y mejoren la calidad de vida de todos y cada uno de los salteños”.
