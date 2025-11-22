Salta declaró de Interés Turístico al TC2000 en su regreso a la provincia

0El Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta oficializó, mediante Resolución N.º 335/2025, la Declaración de Interés Turístico del evento TC2000 Salta 2025, que se realiza los días 22 y 23 de noviembre en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”.



La medida reconoce la relevancia del regreso del TC2000 a la provincia después de seis años y destaca su impacto en la actividad turística, la visibilidad del destino y la dinamización económica que genera en todo el sector.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, afirmó que “la vuelta del TC2000 no solo es una fiesta deportiva: es una oportunidad para mostrar el potencial de nuestra provincia, fortalecer el trabajo conjunto con el sector privado y posicionarnos nuevamente en la agenda nacional de grandes eventos. Cada actividad que promovemos busca generar movimiento, empleo y experiencias de calidad para quienes nos visitan”.

Con esta declaración, la provincia reafirma su visión de impulsar eventos estratégicos que integran deporte, turismo y desarrollo, consolidando a Salta como un destino elegido y preparado para albergar competencias de primer nivel.