Sorteo del Repechaje del Mundial 2026: Bolivia, Italia y mas selecciones ya conocen su camino

Por otro lado, vale destacar que los países europeos tuvieron su propio sorteo que determinó que Italia chocará con Irlanda del Norte, para luego jugar contra el ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina, por el cruce 1; Ucrania irá ante Suecia y Polonia-Albania en el Cruce 2; Turquía se enfrenta con Rumania y Eslovaquia ante Kosovo en el Cruce 3, mientras que en el Cruce 4 Dinamarca choca con Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda. El formato es sencillo: semifinal y final, a partido único y las cuatro vencedoras irán al Mundial.

En la edición 2026, el Mundial tendrá una estructura totalmente renovada: serán 48 selecciones distribuidas en 12 zonas, un esquema histórico que modifica la cantidad de encuentros y la manera de componer cada grupo. Esta ampliación obligó a ajustar el calendario general y la organización del certamen.