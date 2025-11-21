Sorteo del Repechaje del Mundial 2026: Bolivia, Italia y mas selecciones ya conocen su camino

En Zúrich, Suiza, se realizó el sorteo para el Repechaje del Mundial 2026, donde el azar determinó que Bolivia se debe enfrentar a Surinam en la semifinal para saber quien chocará con Irak en la final en busca del primer boleto, mientras que Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica, para poder jugar con la República Democrática del Congo para conocer al segundo clasificado. Con Estados Unidos, Canadá y México como países sede, la cita ya genera expectativa en plena cuenta regresiva.

21/11/2025

mundial-2026_862x485

Por otro lado, vale destacar que los países europeos tuvieron su propio sorteo que determinó que Italia chocará con Irlanda del Norte, para luego jugar contra el ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina, por el cruce 1; Ucrania irá ante Suecia y Polonia-Albania en el Cruce 2; Turquía se enfrenta con Rumania y Eslovaquia ante Kosovo en el Cruce 3, mientras que en el Cruce 4 Dinamarca choca con Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda. El formato es sencillo: semifinal y final, a partido único y las cuatro vencedoras irán al Mundial.

En la edición 2026, el Mundial tendrá una estructura totalmente renovada: serán 48 selecciones distribuidas en 12 zonas, un esquema histórico que modifica la cantidad de encuentros y la manera de componer cada grupo. Esta ampliación obligó a ajustar el calendario general y la organización del certamen.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail