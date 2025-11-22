Reconocen al Hospital San Bernardo por compromiso con seguridad del paciente

El Hospital San Bernardo de Salta fue reconocido como “Establecimiento de Salud Comprometido con la Calidad” por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo de Talento en Salud.

Salta22/11/2025

san bernardo

El hospital San Bernardo obtuvo un reconocimiento como “Establecimiento de Salud Comprometido con la Calidad”.

La distinción otorgada por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo de Talento en Salud fue definida para destacar la responsabilidad con la que trabaja la institución en cuanto a mejoras en la asistencia integral, siguiendo los criterios de excelencia y seguridad establecidas en las resoluciones vigentes.

Este galardón resalta la labor de la Unidad de Calidad de los Servicios y Seguridad del Paciente que posee el nosocomio, de manera conjunta con los programas y prestaciones que se brindan. Asimismo, valora el compromiso con los estándares y lineamientos, para el fortalecimiento continuo de la atención de usuarios del sistema sanitario público.

