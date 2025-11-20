“Cuidamos el agua que consume Salta”, senador reclama compensación

El senador Miguel Calabró cuestionó que la ciudad de Salta no asuma responsabilidades sobre los servicios del Gran Salta, pese a que miles de vecinos dependen de la capital.

El senador por La Caldera, Miguel Calabró, remarcó la necesidad de fortalecer los servicios metropolitanos y aseguró que municipios como Vaqueros y La Caldera “sostienen recursos esenciales” para la capital.

“Cuidamos el agua que consume Salta. Y no recibimos un peso por eso. Si yo quisiera autorizar una industria, Aguas del Norte no lo permitiría por riesgo a la cuenca. Esa responsabilidad debe ser compensada”, advirtió en Día de Miércoles.

Planteó que Vaqueros y La Caldera se convirtieron en “ciudades dormitorio” y que el crecimiento demográfico exige planificación urbana, conectividad y servicios adecuados.

 “Es uno de los departamentos que más crece y necesita infraestructura urgente”, afirmó.

