“Cuidamos el agua que consume Salta”, senador reclama compensación

El senador por La Caldera, Miguel Calabró, remarcó la necesidad de fortalecer los servicios metropolitanos y aseguró que municipios como Vaqueros y La Caldera “sostienen recursos esenciales” para la capital.

“Cuidamos el agua que consume Salta. Y no recibimos un peso por eso. Si yo quisiera autorizar una industria, Aguas del Norte no lo permitiría por riesgo a la cuenca. Esa responsabilidad debe ser compensada”, advirtió en Día de Miércoles.

Planteó que Vaqueros y La Caldera se convirtieron en “ciudades dormitorio” y que el crecimiento demográfico exige planificación urbana, conectividad y servicios adecuados.

“Es uno de los departamentos que más crece y necesita infraestructura urgente”, afirmó.