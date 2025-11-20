El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
IPS: A casi un año de la intervención, hay ocho expedientes y ningún imputado
El diputado José Gauffin advirtió que, pese a múltiples auditorías y denuncias por irregularidades en el IPS, no hay personas imputadas a casi un año de la intervención. Además cuestionó el “hermetismo” del interventor.Política20/11/2025Ivana Chañi
El diputado provincial José Gauffin afirmó que existen al menos ocho investigaciones penales abiertas vinculadas a presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), sin que hasta el momento haya imputados. El legislador brindó detalles sobre el avance de las causas y sobre su rol como querellante en declaraciones en Aries.
Gauffin recordó que presentó una denuncia penal en abril por malversación de fondos ocurrida durante la gestión anterior a la intervención. Indicó que esa presentación se suma a otras iniciadas por irregularidades detectadas por la Auditoría Médica y por la Sindicatura General de la Provincia. “La sindicatura hizo varias auditorías internas y de allí surgieron nuevas líneas de investigación”, explicó.
Según el diputado, la Fiscalía de Delitos Económicos trabaja actualmente en ocho expedientes diferentes, todos relacionados a la administración de fondos del organismo. “Se están tomando testimoniales, pero imputados todavía no hay ninguno”, afirmó. Si bien valoró que algunas medidas de prueba se están realizando, consideró que el avance judicial es “demasiado lento”.
Gauffin también cuestionó la falta de información oficial sobre la intervención. Relató que, al solicitar una reunión formal con el interventor Emilio Savoy, recibió como respuesta que no era conveniente dialogar debido a su condición de querellante. Esto motivó un pedido de citación en la Cámara de Diputados, que aún no prosperó. “Hay un hermetismo bastante grande. No es una cuestión de hablar conmigo, es informar a la sociedad sobre el estado de la obra social”, sostuvo.
El legislador recordó que, al momento de la intervención, el IPS acumulaba una deuda de alrededor de 25 mil millones de pesos, y que el decreto que la dispuso establecía dos ejes: auditar la gestión anterior y asegurar la sustentabilidad del organismo. En este sentido, remarcó que el IPS recibe un porcentaje de aportes superior al de cualquier obra social común. “La obra social estatal percibe un 12% del salario, casi un 35% más que el resto. Si aun así está en crisis, los problemas son muy graves”, advirtió.
Gauffin aseguró que continuará impulsando medidas dentro de la causa penal. “Vamos a insistir para que se profundice la investigación. Ojalá podamos llevar a la justicia a quienes chalequearon al IPS”, finalizó.
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.