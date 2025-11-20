El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
La Justicia espera testimonios clave en la causa por presuntas coimas en la ANDIS
Spagnuolo se presentó este miércoles en Comodoro Py pero se negó a responder preguntas. La Justicia ya citó a todos los involucrados.Política20/11/2025
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza firme y este miércoles se presentó en Comodoro Py el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, quien estuvo casi dos horas en los tribunales pero se negó a responder preguntas.
Los próximos involucrados que deberán comparecer ante el juez son Daniel María Garbellini, el jueves a 13 horas, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, el 28 de noviembre.
En diciembre será el turno de Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo.
La lista se completa con Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta. Todos ellos pasarán por Comodoro Py entre el 1 y el 5 de diciembre.
Las acusaciones centrales son dos: direccionamiento de contratos millonarios y pedidos de coimas. Según la investigación, al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido beneficiadas de manera sistemática.
Juntas ganaron contratos por alrededor de $40.000 millones en el último año y medio, un período que coincide con la llegada de Spagnuolo y de su número dos, Daniel Garbellini, a la conducción del organismo.
El expediente también detalla el rol de personas que no eran funcionarias de ANDIS pero que, sin embargo, tenían usuario y clave para acceder al sistema de contrataciones. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por haber intervenido de manera irregular en las decisiones del organismo.
Además, hay un capítulo especialmente sensible: la supuesta participación de dos lobistas, Calvete y Pablo Achavajian, quienes —según las conversaciones incorporadas a la causa— daban instrucciones directas sobre qué proveedores debían ser favorecidos, cuáles sancionados y qué montos debían liberarse. Para la fiscalía, era una organización articulada que “digitaba” el circuito completo de las contrataciones públicas.
Las pruebas que comprometen a Spagnuolo y otros exfuncionarios
La Justicia levantó el secreto de sumario en la investigación y del expediente se desprenden imágenes de cámaras de seguridad y chats que muestran a Spagnuolo saliendo de la vivienda de un operador ligado a laboratorios con una mochila en mano, en medio de un esquema para entregar al menos 5 millones de pesos en efectivo.
Las grabaciones de video capturan el momento en que Spagnuolo ingresa y egresa de la casa de Miguel Ángel Calvete. El episodio ocurrió poco después de un intercambio de mensajes de audio entre ambos, donde Calvete propone: “Coroa, escuchame, bueno, hablas con (Julio) Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado”. El término “Coroa” sería un apodo para Spagnuolo, según el expediente.
Además, se registraron al menos cinco visitas de Calvete a la residencia de Spagnuolo en un country bonaerense, entre junio de 2024 y mayo de 2025.
En uno de los chats, Calvete menciona a su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, solicitándole fondos para “subir” el dinero al exfuncionario, en alusión a un “boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. El “pelado” sería el presidente Javier Milei, quien realizó un viaje oficial a ese país en ese período.
Muñoz cumplía el rol de “mover” el dinero en efectivo, realizar transferencias bancarias, ingresar dinero en caja de seguridad de Calvete, pagar con cheques o recibir cheques, entre otras actividades vinculadas a la administración de las empresas en cuestión y del dinero obtenido por la pareja.
La fiscalía sostiene que estos pagos eran una condición para asegurar contratos estatales en la ANDIS, un organismo clave en la distribución de insumos para personas con discapacidad.
La causa comenzó con los audios viralizados en agosto, donde una voz atribuida a Spagnuolo denuncia un sistema de retenciones del 8% en las compras públicas, orquestado por Eduardo “Lule” Menem–mano derecha de la secretaria general Karina Milei– y la droguería Suizo Argentina. En esas grabaciones, el exfuncionario se queja: “A mí me están defalcando la agencia” y menciona tener “todos los WhatsApps de Karina” como respaldo.
Con información de TN
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.