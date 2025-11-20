El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
El Gobierno acelera la reforma laboral y tributaria: cumbre clave en la Casa Rosada
Ministros y equipos técnicos se reunirán el martes para revisar punto por punto los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. Buscan tener el texto final antes de fin de mes.Política20/11/2025
El Gobierno prepara una cumbre de ministros y equipos técnicos para avanzar con los detalles de las reformas laboral y tributaria. El Ejecutivo evalúa diversas opciones de modificaciones sobre ambos regímenes y reconoce que no tiene un documento final. “Necesitamos seguir revisando punto por punto. Hay cosas que van a quedar afuera”, expresan en Nación.
Según pudo saber TN, el encuentro se realizará el martes en las oficinas de la Casa Rosada del asesor presidencial Santiago Caputo. Participarán los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) junto con los secretarios Julio Cordero (Trabajo) y María Ibarzabal (Legal y Técnica) y el titular de ARCA, Juan Pazo, entre otros.
La reunión se iba a realizar este miércoles a la tarde, pero se postergó por la ausencia de algunos funcionarios. En Balcarce 50 advierten que ya hubo una serie de mesas técnicas bajo la misma modalidad en los últimos días y aseguran que se mantendrán de forma semanal hasta completar la revisión del articulado de las iniciativas.
En todos los sectores del oficialismo insisten con que apuntan a tener el texto final para los últimos días de noviembre para poder comenzar las negociaciones formales con bloques aliados y con la Confederación General del Trabajo (CGT). “Sin el texto, no podemos negociar nada. Seguimos a la espera”, expresan.
El proyecto del Gobierno contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir los costos de contratación, los impuestos laborales y la participación estatal en los acuerdos entre privados. Apunta fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto entre partes para evitar judicializaciones.
Abarca también la limitación del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría la recaudación de los gremios-, la aplicación de los convenios específicos por sobre los colectivos y la profundización de las limitaciones al derecho a huelga a través de la declaración del servicio esencial del 50% de áreas como la salud, transporte, telecomunicaciones y educación, entre otras.
En el Ejecutivo reconocen que los equipos técnicos trabajaron en la eliminación del monotributo como una opción, pero advierten que “es muy poco probable” que se incluya finalmente en la reforma laboral. Lo mismo aplica para los cambios en el régimen de contribuciones y aportes jubilatorios. “El monotributo no es sostenible, pero hay discusiones que vamos a dar más adelante”, expresan.
La Casa Rosada quiere comenzar a debatir los cambios en el régimen laboral en el Senado bajo la interlocución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y planea ampliar las sesiones extraordinarias desde el 15 de enero hasta fines de febrero. La primera convocatoria será desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.