El Gobierno acelera la reforma laboral y tributaria: cumbre clave en la Casa Rosada

Ministros y equipos técnicos se reunirán el martes para revisar punto por punto los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. Buscan tener el texto final antes de fin de mes.

Política20/11/2025

El Gobierno prepara una cumbre de ministros y equipos técnicos para avanzar con los detalles de las reformas laboral y tributaria. El Ejecutivo evalúa diversas opciones de modificaciones sobre ambos regímenes y reconoce que no tiene un documento final. “Necesitamos seguir revisando punto por punto. Hay cosas que van a quedar afuera”, expresan en Nación.

Según pudo saber TN, el encuentro se realizará el martes en las oficinas de la Casa Rosada del asesor presidencial Santiago Caputo. Participarán los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) junto con los secretarios Julio Cordero (Trabajo) y María Ibarzabal (Legal y Técnica) y el titular de ARCA, Juan Pazo, entre otros.

La reunión se iba a realizar este miércoles a la tarde, pero se postergó por la ausencia de algunos funcionarios. En Balcarce 50 advierten que ya hubo una serie de mesas técnicas bajo la misma modalidad en los últimos días y aseguran que se mantendrán de forma semanal hasta completar la revisión del articulado de las iniciativas.

En todos los sectores del oficialismo insisten con que apuntan a tener el texto final para los últimos días de noviembre para poder comenzar las negociaciones formales con bloques aliados y con la Confederación General del Trabajo (CGT). “Sin el texto, no podemos negociar nada. Seguimos a la espera”, expresan.

El proyecto del Gobierno contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir los costos de contratación, los impuestos laborales y la participación estatal en los acuerdos entre privados. Apunta fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto entre partes para evitar judicializaciones.

Abarca también la limitación del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría la recaudación de los gremios-, la aplicación de los convenios específicos por sobre los colectivos y la profundización de las limitaciones al derecho a huelga a través de la declaración del servicio esencial del 50% de áreas como la salud, transporte, telecomunicaciones y educación, entre otras.

En el Ejecutivo reconocen que los equipos técnicos trabajaron en la eliminación del monotributo como una opción, pero advierten que “es muy poco probable” que se incluya finalmente en la reforma laboral. Lo mismo aplica para los cambios en el régimen de contribuciones y aportes jubilatorios. “El monotributo no es sostenible, pero hay discusiones que vamos a dar más adelante”, expresan.

La Casa Rosada quiere comenzar a debatir los cambios en el régimen laboral en el Senado bajo la interlocución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y planea ampliar las sesiones extraordinarias desde el 15 de enero hasta fines de febrero. La primera convocatoria será desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

