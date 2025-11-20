Calabró destacó el debate interno del Senado y rechazó la idea de una “escribanía”

En su despedida del Senado provincial, Miguel Calabró destacó que el cuerpo tuvo discusiones profundas y que “nunca se aprobó todo a libro cerrado”.

Política20/11/2025Ivana ChañiIvana Chañi

miguel calabró dia de miércoles 2025

A horas de participar de su última sesión, hoy jueves, el senador por La Caldera, Miguel Calabró, realizó un balance de su gestión legislativa y afirmó que el Senado provincial “elevó la vara política” con debates más intensos y posturas diferenciadas.

“Entré con el prejuicio de que el Senado era hermético. Pero no fue así. No todos los senados fueron iguales, hubo épocas en que parecían escribanías del Gobierno. Ahora no”, señaló en Día de Miércoles.

Recordó discusiones importantes, como la ley antipiquetes impulsada por el oficialismo, que se definió por un solo voto. “Eso marca que no hay arreglos ni acomodamientos. Hay diálogo, pero también posiciones firmes”, remarcó.

Calabró admitió que las diferencias internas también se trasladaron al debate del presupuesto. “Nos sacamos los ojos porque cada senador defiende lo que necesita su departamento”, dijo.

Te puede interesar
d9d9fabe-ae0c-49ea-9e13-884126a5dc57

Es ley el Presupuesto General de la Provincia 2026

Política20/11/2025

El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail