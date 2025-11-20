Calabró destacó el debate interno del Senado y rechazó la idea de una “escribanía”

A horas de participar de su última sesión, hoy jueves, el senador por La Caldera, Miguel Calabró, realizó un balance de su gestión legislativa y afirmó que el Senado provincial “elevó la vara política” con debates más intensos y posturas diferenciadas.

“Entré con el prejuicio de que el Senado era hermético. Pero no fue así. No todos los senados fueron iguales, hubo épocas en que parecían escribanías del Gobierno. Ahora no”, señaló en Día de Miércoles.

Recordó discusiones importantes, como la ley antipiquetes impulsada por el oficialismo, que se definió por un solo voto. “Eso marca que no hay arreglos ni acomodamientos. Hay diálogo, pero también posiciones firmes”, remarcó.

Calabró admitió que las diferencias internas también se trasladaron al debate del presupuesto. “Nos sacamos los ojos porque cada senador defiende lo que necesita su departamento”, dijo.