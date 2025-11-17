La ministra de Seguridad y senadora electa destacó que la vicepresidenta respetará la independencia de la Cámara y ayudará a impulsar los proyectos del Gobierno.
Diputados debate mañana el Presupuesto 2026 y la Cuenta General 2023
La Cámara de Diputados de Salta celebrará este martes su 31º sesión Ordinaria con un temario centrado en el Presupuesto 2026, la Cuenta General del Ejercicio 2023 y una reforma al Código Fiscal.Política17/11/2025Ivana Chañi
La Cámara de Diputados de Salta realizará este martes la 31º Sesión Ordinaria del 127º Período Legislativo, en la que se abordará un temario clave para el cierre del año parlamentario. El orden del día incluye tres iniciativas de alto impacto administrativo y financiero: el Presupuesto General de la Provincia para 2026, la Cuenta General del Ejercicio 2023 y un proyecto de modificación del Código Fiscal.
El primer punto del temario corresponde al Expediente 91-53.404/25, enviado por el Poder Ejecutivo, que contiene el Presupuesto 2026. El texto será analizado por las comisiones de Hacienda y Presupuesto; Obras Públicas; Salud; Educación; Asuntos Municipales y Transporte; Justicia; y Legislación General.
La semana pasada, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, presentó en comisión bicameral los detalles técnicos del proyecto, que asciende a $4,2 billones. Durante su exposición, destacó que el diseño presupuestario concentra la mayor parte de los recursos en Educación (43%), Salud (27%) y Seguridad (18%), con la premisa de sostener la obra pública y preservar el equilibrio fiscal.
En segundo término, Diputados tratará el Expediente 91-50.227/24, correspondiente a la Cuenta General del Ejercicio 2023, proveniente de la Comisión Bicameral de las Cuentas de Inversión. Su análisis permitirá evaluar la ejecución real de los recursos provinciales durante ese período.
Finalmente, se incorporará el Expediente 90-33.766/25, un proyecto de ley en revisión que propone modificar el inciso w) del artículo 4º de la Ley 7322 y los artículos 56, 60 y 62 del Código Fiscal de la provincia. La propuesta cuenta con giro a las comisiones de Justicia y Legislación General.
Con un temario centrado en definiciones presupuestarias, rendición de cuentas y normativa tributaria, la sesión de este martes se perfila como una de las más relevantes del ciclo legislativo.
El próximo lunes 24 de noviembre asumen los nuevos legisladores en Salta. La Sesión de Incorporación del Senado será a las 8:30, y la de Diputados, a las 11 horas.
