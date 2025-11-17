La nueva Legislatura de Salta jura el próximo lunes

El próximo lunes 24 de Noviembre a horas 08:30, se llevará a cabo en el recinto de la Legislatura la sesión la Sesión de Incorporación y Preparatoria de los senadores electos el pasado 11 de mayo.

Encabezada por el presidente del Senado, el Vicegobernador Antonio Marocco, se tomará juramento a los Senadores que cumplirán mandato hasta el año 2029:

Departamento Cachi: Manrique Iván Burgos

Departamento Cafayate: Sergio Rodrigo Saldaño

Departamento Capital: Roque Ramón Cornejo Avellaneda

Departamento Chicoana: Esteban D’Andrea Cornejo

Departamento General Güemes: Enrique Antonio Cornejo Saravia

Departamento Guachipas: Diego Evaristo Cari

Departamento La Poma: Dani Raúl Nolasco

Departamento Los Andes: Carlos Nicolás Guitián

Departamento Molinos: Edgardo Gonzalo Guaymás

Departamento Rosario de Lerma: Leonor Nieves Minetti

Departamento San Carlos: José Rolando Guaimás

Departamento La Caldera: Daniel Roberto Moreno Ovalle

Por otra parte, se elegirán las autoridades y los miembros de las respectivas comisiones permanentes, bicamerales y especiales.

Posteriormente, a horas 11:00, harán lo propio los Diputados provinciales.