La nueva Legislatura de Salta jura el próximo lunes

El próximo lunes 24 de noviembre asumen los nuevos legisladores en Salta. La Sesión de Incorporación del Senado será a las 8:30, y la de Diputados, a las 11 horas.

Política17/11/2025

El próximo lunes 24 de Noviembre a horas 08:30, se llevará a cabo en el recinto de la Legislatura la sesión la Sesión de Incorporación y Preparatoria de los senadores electos el pasado 11 de mayo.

Diputados debate mañana el Presupuesto 2026 y la Cuenta General 2023

Encabezada por el presidente del Senado, el Vicegobernador Antonio Marocco, se tomará juramento a los Senadores que cumplirán mandato hasta el año 2029:

  • Departamento Cachi: Manrique Iván Burgos
  • Departamento Cafayate: Sergio Rodrigo Saldaño
  • Departamento Capital: Roque Ramón Cornejo Avellaneda
  • Departamento Chicoana: Esteban D’Andrea Cornejo
  • Departamento General Güemes: Enrique Antonio Cornejo Saravia
  • Departamento Guachipas: Diego Evaristo Cari
  • Departamento La Poma: Dani Raúl Nolasco
  • Departamento Los Andes: Carlos Nicolás Guitián
  • Departamento Molinos: Edgardo Gonzalo Guaymás
  • Departamento Rosario de Lerma: Leonor Nieves Minetti
  • Departamento San Carlos: José Rolando Guaimás
  • Departamento La Caldera: Daniel Roberto Moreno Ovalle

Por otra parte, se elegirán las autoridades y los miembros de las respectivas comisiones permanentes, bicamerales y especiales.

Posteriormente, a horas 11:00, harán lo propio los Diputados provinciales.

