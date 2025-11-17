La ministra de Seguridad y senadora electa destacó que la vicepresidenta respetará la independencia de la Cámara y ayudará a impulsar los proyectos del Gobierno.
La nueva Legislatura de Salta jura el próximo lunes
El próximo lunes 24 de noviembre asumen los nuevos legisladores en Salta. La Sesión de Incorporación del Senado será a las 8:30, y la de Diputados, a las 11 horas.Política17/11/2025
El próximo lunes 24 de Noviembre a horas 08:30, se llevará a cabo en el recinto de la Legislatura la sesión la Sesión de Incorporación y Preparatoria de los senadores electos el pasado 11 de mayo.
Encabezada por el presidente del Senado, el Vicegobernador Antonio Marocco, se tomará juramento a los Senadores que cumplirán mandato hasta el año 2029:
- Departamento Cachi: Manrique Iván Burgos
- Departamento Cafayate: Sergio Rodrigo Saldaño
- Departamento Capital: Roque Ramón Cornejo Avellaneda
- Departamento Chicoana: Esteban D’Andrea Cornejo
- Departamento General Güemes: Enrique Antonio Cornejo Saravia
- Departamento Guachipas: Diego Evaristo Cari
- Departamento La Poma: Dani Raúl Nolasco
- Departamento Los Andes: Carlos Nicolás Guitián
- Departamento Molinos: Edgardo Gonzalo Guaymás
- Departamento Rosario de Lerma: Leonor Nieves Minetti
- Departamento San Carlos: José Rolando Guaimás
- Departamento La Caldera: Daniel Roberto Moreno Ovalle
Por otra parte, se elegirán las autoridades y los miembros de las respectivas comisiones permanentes, bicamerales y especiales.
Posteriormente, a horas 11:00, harán lo propio los Diputados provinciales.
Diputados debate mañana el Presupuesto 2026 y la Cuenta General 2023
La Cámara de Diputados de Salta celebrará este martes su 31º sesión Ordinaria con un temario centrado en el Presupuesto 2026, la Cuenta General del Ejercicio 2023 y una reforma al Código Fiscal.
Seguridad denunció al jefe de ATE por declarar que busca “provocar la crisis del Gobierno”Política17/11/2025
Patricia Bullrich calificó a Rodolfo Aguiar como “desestabilizador y golpista” y presentó una denuncia penal por amenazas públicas contra el orden constitucional.
El presidente argentino participará de la ceremonia el 5 de diciembre y se reencontrará con Donald Trump en la capital estadounidense.
El gobernador chaqueño es recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Hará lo propio Alberto Weretilneck.
El embajador en EE.UU. cruzó a la oposición por críticas al pacto comercial: “¿Cómo puede ser malo?”Política17/11/2025
Oxenford cuestionó las críticas del gobierno bonaerense y destacó que el acuerdo abrirá el mercado estadounidense a la carne argentina, beneficiando especialmente a las provincias productoras.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.