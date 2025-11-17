Leandro Zdero visita Casa Rosada en busca de consensos con Nación

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, visita esta mañana Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de las reuniones con los representantes de las provincias.

Poco más tarde hará lo propio el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para cerrar una nueva semana de reuniones individuales que culminará con un encuentro colectivo encabezado por el presidente Javier Milei.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo trabaja en la búsqueda de consensos que le permitan, en primera medida, aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas de segunda generación de las que habla el presidente Javier Milei.

El chaqueño, uno de los pocos aliados de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales legislativas, donde la alianza se impuso con un 45,57% de los votos por sobre Fuerza Patria (43,58%).

Desde las 9.15 se reúne con los interlocutores del oficialismo, luego de que su hermano Horacio Zdero, quien protagonizó un accidente de tránsito que terminó con la vida de una persona en la ciudad de Quitilipi. A través de su cuenta de X, el gobernador planteó: “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”.

“Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna”, sostuvo.

El intercambio se da a días de la sentencia contra los autores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

A las 12.30, el rionegrino Alberto Weretilneck desfilará por el Salón de los Bustos rumbo a las oficinas ubicadas en el Ministerio del Interior, pero que corresponden al Jefe de Gabinete. Su visita se enmarca en el fallo de la Justicia que indició que Vialidad Nacional debe ejecutar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón.