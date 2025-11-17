El presidente argentino participará de la ceremonia el 5 de diciembre y se reencontrará con Donald Trump en la capital estadounidense.
Leandro Zdero visita Casa Rosada en busca de consensos con Nación
El gobernador chaqueño es recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Hará lo propio Alberto Weretilneck.Política17/11/2025
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, visita esta mañana Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de las reuniones con los representantes de las provincias.
Poco más tarde hará lo propio el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para cerrar una nueva semana de reuniones individuales que culminará con un encuentro colectivo encabezado por el presidente Javier Milei.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo trabaja en la búsqueda de consensos que le permitan, en primera medida, aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas de segunda generación de las que habla el presidente Javier Milei.
El chaqueño, uno de los pocos aliados de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales legislativas, donde la alianza se impuso con un 45,57% de los votos por sobre Fuerza Patria (43,58%).
Desde las 9.15 se reúne con los interlocutores del oficialismo, luego de que su hermano Horacio Zdero, quien protagonizó un accidente de tránsito que terminó con la vida de una persona en la ciudad de Quitilipi. A través de su cuenta de X, el gobernador planteó: “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”.
“Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna”, sostuvo.
El intercambio se da a días de la sentencia contra los autores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
A las 12.30, el rionegrino Alberto Weretilneck desfilará por el Salón de los Bustos rumbo a las oficinas ubicadas en el Ministerio del Interior, pero que corresponden al Jefe de Gabinete. Su visita se enmarca en el fallo de la Justicia que indició que Vialidad Nacional debe ejecutar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón.
El embajador en EE.UU. cruzó a la oposición por críticas al pacto comercial: “¿Cómo puede ser malo?”Política17/11/2025
Oxenford cuestionó las críticas del gobierno bonaerense y destacó que el acuerdo abrirá el mercado estadounidense a la carne argentina, beneficiando especialmente a las provincias productoras.
Villada reclamó un “corte bien federal” en el Congreso
El ministro salteño pidió conformar un bloque que defienda a las provincias frente a los polos políticos nacionales. “Es necesario que haya voces que expresen los intereses provinciales”, afirmó.
Aseguran que “el Gobierno abrió una nueva etapa de diálogo"
El ministro de Gobierno salteño destacó el cambio de actitud política de Milei tras las elecciones y celebró que Nación y provincias estén retomando el diálogo: “No se puede gobernar en soledad”.
Cambios en el gabinete: Villada señaló que se busca “mejorar la gestión con una estructura más ágil”
El ministro de Gobierno dijo la Provincia ya funciona con una estructura compacta y los retoques se enfocarán en secretarías para acelerar decisiones.
Villada confía en la aprobación del Presupuesto Nacional 2026: “Es clave para darle certeza al país”
El ministro remarcó que avanzar en la sanción del Presupuesto permitirá un alivio financiero: “Es muy beneficioso para todos, porque muchas provincias tienen deudas en dólares”.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.