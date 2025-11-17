La ministra de Seguridad y senadora electa destacó que la vicepresidenta respetará la independencia de la Cámara y ayudará a impulsar los proyectos del Gobierno.
Milei viajará a Washington para el sorteo del Mundial 2026
El presidente argentino participará de la ceremonia el 5 de diciembre y se reencontrará con Donald Trump en la capital estadounidense.Política17/11/2025
El presidente Javier Milei viajará a Washington para participar junto a su par de Estados Unidos Donald Trump del sorteo del Mundial 2026.
El Presidente volverá a Estados Unidos para ser parte de la ceremonia que definirá las llaves de la Copa del Mundo el 5 de diciembre. Allí volverá a encontrarse con el líder republicano.
El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, a partir las 11.00 hora de la Argentina.
La Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tiene, por primera vez en la historia, como organizadores a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Es en ese marco que Gianni Infantino, titular de la federación, invitó a todos los presidentes cuyas selecciones participan del mundial.
“En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, destacó un funcionario a Infobae sobre la invitación del estadounidense.
Con 32 selecciones ya clasificadas, el sorteo de los 12 grupos se realizará el 5 de noviembre, a las 14.00, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Se trata del complejo cultural sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington.
El mega evento deportivo iniciará el 9 de junio de 2026 y la final se celebrará 40 días más tarde, el 19 de julio, luego de 104 partidos. La Selección que dirige Lionel Scaloni es la última campeona del certamen que tuvo lugar en Qatar durante el año 2022.
La confirmación se da a días de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que según informó la Casa Blanca a través de un comunicado, aspira a impulsar un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.
El próximo lunes 24 de noviembre asumen los nuevos legisladores en Salta. La Sesión de Incorporación del Senado será a las 8:30, y la de Diputados, a las 11 horas.
Diputados debate mañana el Presupuesto 2026 y la Cuenta General 2023
La Cámara de Diputados de Salta celebrará este martes su 31º sesión Ordinaria con un temario centrado en el Presupuesto 2026, la Cuenta General del Ejercicio 2023 y una reforma al Código Fiscal.
Seguridad denunció al jefe de ATE por declarar que busca “provocar la crisis del Gobierno”Política17/11/2025
Patricia Bullrich calificó a Rodolfo Aguiar como “desestabilizador y golpista” y presentó una denuncia penal por amenazas públicas contra el orden constitucional.
El gobernador chaqueño es recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Hará lo propio Alberto Weretilneck.
El embajador en EE.UU. cruzó a la oposición por críticas al pacto comercial: “¿Cómo puede ser malo?”Política17/11/2025
Oxenford cuestionó las críticas del gobierno bonaerense y destacó que el acuerdo abrirá el mercado estadounidense a la carne argentina, beneficiando especialmente a las provincias productoras.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.