Milei viajará a Washington para el sorteo del Mundial 2026

El presidente Javier Milei viajará a Washington para participar junto a su par de Estados Unidos Donald Trump del sorteo del Mundial 2026.

El Presidente volverá a Estados Unidos para ser parte de la ceremonia que definirá las llaves de la Copa del Mundo el 5 de diciembre. Allí volverá a encontrarse con el líder republicano.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, a partir las 11.00 hora de la Argentina.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tiene, por primera vez en la historia, como organizadores a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Es en ese marco que Gianni Infantino, titular de la federación, invitó a todos los presidentes cuyas selecciones participan del mundial.

“En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, destacó un funcionario a Infobae sobre la invitación del estadounidense.

Con 32 selecciones ya clasificadas, el sorteo de los 12 grupos se realizará el 5 de noviembre, a las 14.00, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Se trata del complejo cultural sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington.

El mega evento deportivo iniciará el 9 de junio de 2026 y la final se celebrará 40 días más tarde, el 19 de julio, luego de 104 partidos. La Selección que dirige Lionel Scaloni es la última campeona del certamen que tuvo lugar en Qatar durante el año 2022.

La confirmación se da a días de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que según informó la Casa Blanca a través de un comunicado, aspira a impulsar un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.