La ministra de Seguridad y senadora electa destacó que la vicepresidenta respetará la independencia de la Cámara y ayudará a impulsar los proyectos del Gobierno.
Seguridad denunció al jefe de ATE por declarar que busca “provocar la crisis del Gobierno”
Patricia Bullrich calificó a Rodolfo Aguiar como “desestabilizador y golpista” y presentó una denuncia penal por amenazas públicas contra el orden constitucional.Política17/11/2025
El Ministerio de Seguridad denunció penalmente al jefe de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por amenazas públicas contra el orden constitucional, luego de la fuerte advertencia del sindicalista, que dijo: “Nuestro trabajo es provocar la crisis de este Gobierno”. El anuncio de la presentación judicial lo hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tildó a Aguiar de “desestabilizador y golpista”.
La denuncia la hizo el funcionario del ministerio, Fernando Soto, por “amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”. El abogado mencionó declaraciones de Aguiar en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno: “Expresó una amenaza pública de atentar para provocar ‘la crisis del Gobierno Nacional’”.
El funcionario citó las duras advertencias del sindicalista: “El denunciado, dijo: ‘Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno’“.
Soto dijo en la denuncia que las declaraciones de Aguiar, que “tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado, resultan altamente reprochables".
El abogado consideró que el sindicalista “deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación".
Soto explicó que los dichos de Aguiar tuvieron amplia difusión en la prensa y que consideran “plausible formular la presente denuncia ante la posible comisión del delito de amenaza, ‘pública e idónea’, de atentar contra el Gobierno Nacional para impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales".
Fuerte cruce entre Bullrich y Aguiar, que dijo que su trabajo es “provocar la crisis del Gobierno”
Bullrich dijo en su cuenta de X que Aguiar es “desestabilizador y golpista” por haber dicho que su trabajo es “provocar la crisis del Gobierno” y mencionó la denuncia penal al gremialista por amenazas públicas contra el orden constitucional.
Aguiar salió al cruce de la funcionaria, con duras críticas al Gobierno: “Usted me denuncia a mí porque está viendo a sus propios fantasmas. El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es su Gobierno. El ejemplo más claro es el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles. ¿No le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto?“.
El jefe de ATE planteó: “Es impresionante la doble vara que utilizan para medir las declaraciones. El presidente Javier Milei dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir? Cuestionar públicamente las graves y constantes falencias de su Gobierno no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones. Tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión”.
Aguiar agregó: “PD: Lo suyo es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta. No es casual que esta denuncia llegue dos días antes del primer paro contra una reforma laboral regresiva. Si alguien dice que el Gobierno se desestabiliza por unas declaraciones televisivas, no es más que aceptar lo endeble de una gestión que depende todos los días del azar de la timba financiera y del precio del dólar”.
El próximo lunes 24 de noviembre asumen los nuevos legisladores en Salta. La Sesión de Incorporación del Senado será a las 8:30, y la de Diputados, a las 11 horas.
Diputados debate mañana el Presupuesto 2026 y la Cuenta General 2023
La Cámara de Diputados de Salta celebrará este martes su 31º sesión Ordinaria con un temario centrado en el Presupuesto 2026, la Cuenta General del Ejercicio 2023 y una reforma al Código Fiscal.
El presidente argentino participará de la ceremonia el 5 de diciembre y se reencontrará con Donald Trump en la capital estadounidense.
El gobernador chaqueño es recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Hará lo propio Alberto Weretilneck.
El embajador en EE.UU. cruzó a la oposición por críticas al pacto comercial: “¿Cómo puede ser malo?”Política17/11/2025
Oxenford cuestionó las críticas del gobierno bonaerense y destacó que el acuerdo abrirá el mercado estadounidense a la carne argentina, beneficiando especialmente a las provincias productoras.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.