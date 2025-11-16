El organismo anunció la creación de listas negras para bloquear la venta de entradas a estadios a quienes acosen a jugadores o árbitros en redes. La FIFA denunció a once personas este año y afirmó haber detectado más de 65.000 publicaciones ofensivas desde 2022.
El Tomba volvió a la B: Fin de un año desastroso para Godoy Cruz
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.Deportes16/11/2025
Godoy Cruz de Mendoza descendió a la Primera Nacional luego del empate 1-1 ante Deportivo Riestra, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura.
El gol de Deportivo Riestra llegó a los 19 minutos del primer tiempo a través del delantero Nicolás Benegas, mientras que para el “Tomba” igualó el extremo Santino Andino solo tres minutos después.
El encuentro, que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, comenzó de la peor manera posible para Godoy Cruz, ya que Deportivo Riestra se puso rápidamente en ventaja gracias al gol de Benegas, quien definió en el corazón del área tras una buena jugada con el delantero Alexander Díaz.
Solo unos minutos después, Godoy Cruz llegó a la igualdad a través de Andino, quien convirtió de tiro libre luego de tirar un centro que pasó por enfrente de todos en el área y se metió de manera insólita.
Pese al empuje de Godoy Cruz durante todo el segundo tiempo, al “Tomba” no le alcanzó y terminó igualando 1-1, resultado que lo condenó al descenso. De todas maneras, si ganaba tampoco iba a mantener la categoría, ya que Aldosivi venció 4-2 a San Martín de San Juan, que fue el otro equipo que bajó a la Primera Nacional.
Godoy Cruz, que es dirigido por Omar Asad, tuvo un año desastroso, en el que solo pudo sumar 29 puntos en 32 partidos en la tabla anual, terminando penúltimo solo por delante de San Martín de San Juan.
Deportivo Riestra, por su parte, consiguió un empate que lo deja tercero en la Zona B del Torneo Clausura (podría ser superado por Vélez este domingo) y quinto en la tabla anual, por lo que el año que viene disputará por primera vez en su historia la Copa Sudamericana. #AgenciaNA.
La síntesis del partido
Torneo Clausura
Fecha 16
Godoy Cruz 1 – 1 Deportivo Riestra
Estadio: Feliciano Gambarte
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Lucas Novelli
Godoy Cruz: Franco Petroli; Federico Rasmussen, Tomás Rossi, Juan Escobar; Andrés Meli, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Facundo Altamira; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.
Deportivo Riestra: Nahuel Magnanelli; Miguel Barbieri, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Antony Alonso, Milton Céliz, Mateo Ramírez, Alexander Díaz; Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Goles en el primer tiempo: 19m. Nicolás Benegas (DR) y 22m. Santino Andino (GC)-tXR+Pg
Cambios en el segundo tiempo: 1m. Gonzalo Abrego por Andrés Meli (GC) y Rodrigo Sayavedra por Mateo Ramírez (DR), 16m. Nahuel Ulariaga por Agustín Auzmendi y Mateo Mendoza por Juan Escobar (GC), 20m. Gabriel Obredor por Nicolás Benegas (DR), 27m. Jonatan Goitía por Pedro Ramírez (DR), 31m. Jonathan Herrera por Alexander Díaz (DR), 36m. Misael Sosa por Daniel Barrea (GC) y 39m. Luca Martínez por Vicente Poggi (GC).
Con información de Noticias Argentinas
