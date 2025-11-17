Amenazas y pintadas violentas en Central Norte: ¿Peligra el clásico?

Portugal y Noruega consiguieron su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Portugal goleó 9 a 1 a Armenia sin Cristiano Ronaldo. Mientras que Noruega venció 4 a 1 a Italia con un doblete de Erling Haaland.
Aparecieron pintadas con amenazas en el estadio de Central Norte. El episodio ocurre en medio de nuevos conflictos entre facciones de la barra y a pocos días del clásico ante Juventud.Deportes17/11/2025Ivana Chañi
La tranquilidad de la sede de Central Norte se quebró este lunes con la aparición de pintadas intimidatorias en los muros del estadio Dr. Luis Güemes. Según informó Javier “Chino” Aparicio en Aries, los mensajes con expresiones como “Hay balas para todos”, generó alarma entre dirigentes y socios del club.
Las inscripciones aparecieron “a plena luz del día”.
El episodio se da en medio de peleas recurrentes entre distintas facciones de la barra, que durante el fin de semana volvieron a protagonizar incidentes dentro del propio estadio. Estas tensiones vienen repitiéndose “casi una vez por mes”, señalaron fuentes cercanas al club.
El clima interno se agravó por la discusión sobre la ubicación de las hinchadas para el clásico del 30 de diciembre ante Juventud Antoniana. La Comisión Directiva había acordado que Central ocuparía la tribuna sur y Juventud la norte. Sin embargo, una facción de la barra de Central —habitualmente ubicada en la tribuna norte cuando el cuervo es local— rechazó moverse a otro sector, lo que disparó nuevas fricciones.
Racing le ganó 1 a 0 a Newell's con un gol de Conechny en la última jugada. Con este resultado, la "Academia" aseguró su boleto a los playoffs del Clausura y define de local.
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.
El DT interino de Boca Juniors, Claudio Úbeda, celebró la victoria 2-0 ante Tigre, destacando la inteligencia, madurez y buena comunión del plantel. Además, confirmó que Edinson Cavani está cerca de volver.
El club realizará una Asamblea Ordinaria y otra Extraordinaria para tratar balances, memoria anual y una propuesta de reforma estatutaria.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.