Amenazas y pintadas violentas en Central Norte: ¿Peligra el clásico?

La tranquilidad de la sede de Central Norte se quebró este lunes con la aparición de pintadas intimidatorias en los muros del estadio Dr. Luis Güemes. Según informó Javier “Chino” Aparicio en Aries, los mensajes con expresiones como “Hay balas para todos”, generó alarma entre dirigentes y socios del club.

Las inscripciones aparecieron “a plena luz del día”.

El episodio se da en medio de peleas recurrentes entre distintas facciones de la barra, que durante el fin de semana volvieron a protagonizar incidentes dentro del propio estadio. Estas tensiones vienen repitiéndose “casi una vez por mes”, señalaron fuentes cercanas al club.

El clima interno se agravó por la discusión sobre la ubicación de las hinchadas para el clásico del 30 de diciembre ante Juventud Antoniana. La Comisión Directiva había acordado que Central ocuparía la tribuna sur y Juventud la norte. Sin embargo, una facción de la barra de Central —habitualmente ubicada en la tribuna norte cuando el cuervo es local— rechazó moverse a otro sector, lo que disparó nuevas fricciones.