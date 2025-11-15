La Policía realizó un Operativo en el macrocentro de la Capital, incluyendo barrios como Ceferino y Villa San Antonio, para reforzar la presencia en la zona.19 personas infraccionadas por consumo de alcohol y desorden, además de varias demoras y traslados al Centro de Contraventores.
Secuestran armas y motos en megaoperativo en zona sudeste
Más de 100 policías realizaron un megaoperativo con ocho allanamientos en tres barrios de la Capital. Se detuvo a cuatro personas (tres hombres y una mujer) por una causa de lesiones graves y abuso de armas.Policiales15/11/2025
La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, realizó un importante procedimiento con allanamientos y detenciones en una causa por lesiones graves y abuso de armas en perjuicio de un hombre. La situación se registró en el marco de un desorden en la cancha de barrio San Ignacio el 1 de noviembre. La investigación inició por la denuncia del damnificado.
En ese marco, más de 100 policías de distintas áreas allanaron ayer 8 inmuebles en barrios Democracia, Siglo XXI y Jaime Dávalos. Detuvieron a tres hombres y una mujer mayores de edad.
Secuestraron un arma de aire comprimido, armas blancas, un arma tipo rifle, cuatro celulares de los cuales uno tenía requerimiento judicial y dos motos, entre otros elementos de interés para la causa.
El megaoperativo fue realizado por la Dirección General de Investigaciones y grupos de apoyo de distintas unidades especiales de la Fuerza Provincial. Supervisó el trabajo desplegado el jefe de la Policía, Diego Bustos, el subjefe Walter Toledo y el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar.
Intervinieron la Fiscalía Penal 6 y el Juzgado de Garantías 8.
Hallan muerto a un hombre en situación de calle en el centro de Salta
Un hombre de 69 años fue encontrado sin vida este sábado en la esquina de calle Esteco y avenida San Martín. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar.
Fue en el marco de un control vehicular. Se labraron actas de infracción por incumplimiento al Código Contravencional. Hubo decomiso de piezas ictícolas sin vida. Intervino la Fiscalía Penal de Metán.
La investigación inició en Berazategui tras un reporte del NCMEC; un hombre fue detenido en Misiones y se incautaron computadoras, tablets y celulares con material ilegal.
El Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA) de Salta, con apoyo policial, desbarató una casa de juegos clandestinos y reincidente en el barrio San Rafael de El Carril tras una denuncia anónima.
El noveno detenido fue identificado como "el jujeño" aunque tenía domicilio en Salta, se presentaba como "suggar daddy" y purgaba una pena por promoción de la prostitución.
Jubilados desaparecidos: hallaron objetos en la costa y reactivaron la búsqueda en ChubutProvincias10/11/2025
Efectivos de distintas fuerzas rastrillan cuatro kilómetros de playa en Puerto Visser. Las pericias sobre la camioneta serán clave para avanzar en la causa.
Vencen los mandatos de Catalano y Samsón: la Corte quedará incompleta todo el veranoJudiciales14/11/2025
El 29 de noviembre vence el mandato de Samson y el 3 de diciembre el de Catalano, y por la columincación del periodo ordinario de sesiones no se llegará a renovar esos mandatos o proponer nuevos integrantes hasta el año que viene.
Se trata de un menor de 17 años, quien falleció el pasado 20 de octubre en el hospital Domingo Perón de esa ciudad. El informe definitivo de autopsia concluye que la muerte se produjo por falla multiorgánica pelviperitonitis apendicular.
El acuerdo anunciado el jueves entre la Argentina y Estados Unidos tuvo un fuerte impacto en las acciones de empresas que podrán obtener un beneficio concreto, como las ligadas al agro, el acero y el aluminio.
Los 24 nuevos senadores electores tendrán su ceremonia de inauguración en el recinto sobre el final del período ordinario, será el viernes 28 de noviembre a las 11.