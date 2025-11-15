Hallan muerto a un hombre en situación de calle en el centro de Salta

Un hombre de 69 años, en situación de calle, fue hallado sin vida este sábado por la mañana en la intersección de Esteco y San Martín, en pleno centro de la ciudad de Salta.

El episodio ocurrió hoy, 15 de noviembre, y por el momento no hay precisiones oficiales sobre las causas del fallecimiento. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar y se aguarda información del Ministerio Público Fiscal para determinar cómo se produjo el deceso.

En diálogo con Aries, Manuel Antonio Peralta, también en situación de calle y compañero cercano del fallecido, relató cómo transcurrieron las horas previas. Contó que Juan Domingo Lavallén “tenía problemas de VIH, los pies hinchados y la mano lastimada”, y que en reiteradas oportunidades le recomendaron ir al hospital: “Siempre le decía ‘anda al hospital’, pero no quería ir”.

Según Peralta, la última vez que lo vieron con vida fue alrededor de las 7.30. “Cuando volví más tarde lo vi pálido, con los brazos torcidos. Ahí me di cuenta”, señaló. Agregó que fue su pareja, María Celeste Quiñones, quien llamó a la policía al notar que el hombre no reaccionaba.

Personal policial y de emergencias llegó al lugar y trasladó el cuerpo hacia el hospital San Bernardo, según lo informado por los propios testigos. Aún se esperan precisiones sobre el destino del cuerpo y los pasos a seguir para el sepelio.

La causa sigue en investigación y se aguardan comunicaciones oficiales del Ministerio Público Fiscal.

La noticia se encuentra en desarrollo.