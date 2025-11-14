Investigan la atención médica tras la muerte de un adolescente en Tartagal

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, informó que, en el avance de la investigación, se cuenta con el informe definitivo de autopsia (realizado en junta médica) y con el informe de anatomopatología elaborado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, donde se concluye que la muerte del adolescente se produjo por falla multiorgánica – sepsis – pelviperitonitis apendicular.

El fiscal Vega explicó que se encuentran en cumplimiento otras medidas solicitadas, tales como el análisis de la historia clínica, que permitirán analizar el proceder de los profesionales que lo atendieron, y de los protocolos aplicados, para así determinar si les cabe alguna responsabilidad en la muerte del menor de edad.

Cabe recordar que el padre del menor denunció que, el 18 de octubre, llevó a su hijo al hospital local por dolores abdominales. Fue atendido por la médica de guardia, quien indicó el suministro de calmantes, recomendó que permaneciera internado en observación hasta el mediodía, y le otorgó el alta.

Ya en su domicilio, continuaba con los malestares, por lo que durante la tarde fue trasladado nuevamente al nosocomio, donde quedó internado hasta el día siguiente. El domingo 19, cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente, sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue derivado a terapia intensiva sin ser operado y falleció durante la mañana del lunes 20 por falla multiorgánica – shock séptico.