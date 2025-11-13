Desmantelan bingo no autorizado en El Carril

Personal del Ente Regulador del Juego de Azar con la colaboración de la policía de la Provincia de Salta, llevó a cabo un operativo en una casa de juegos clandestinos, conocida y reincidente en El Carril.

La acción penal ante el Ministerio Publico Fiscal, se llevó a cabo en respuesta a una denuncia anónima recibida en el organismo provincial, que alertaba sobre actividades ilegales en el barrio San Rafael de dicha localidad y que congregaba a numerosos participantes, donde se desarrollaba un bingo no autorizado por la legislación vigente.

Los juegos de azar sin autorización del EnReJA, no pueden comercializarse, el Código Penal en su artículo 301 bis establece que “ quien explote, administre u organice juegos de azar sin autorización de la autoridad competente, será reprimido con una pena de prisión de 3 a 6 años”.

Cabe destacar que la normativa indica que los únicos autorizados para realizar eventos, son las instituciones de bien público y las utilidades de la recaudación tienen que perseguir un fin social.