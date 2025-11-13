El noveno detenido fue identificado como "el jujeño" aunque tenía domicilio en Salta, se presentaba como "suggar daddy" y purgaba una pena por promoción de la prostitución.
Desmantelan bingo no autorizado en El Carril
El Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA) de Salta, con apoyo policial, desbarató una casa de juegos clandestinos y reincidente en el barrio San Rafael de El Carril tras una denuncia anónima.Policiales13/11/2025
Personal del Ente Regulador del Juego de Azar con la colaboración de la policía de la Provincia de Salta, llevó a cabo un operativo en una casa de juegos clandestinos, conocida y reincidente en El Carril.
La acción penal ante el Ministerio Publico Fiscal, se llevó a cabo en respuesta a una denuncia anónima recibida en el organismo provincial, que alertaba sobre actividades ilegales en el barrio San Rafael de dicha localidad y que congregaba a numerosos participantes, donde se desarrollaba un bingo no autorizado por la legislación vigente.
Los juegos de azar sin autorización del EnReJA, no pueden comercializarse, el Código Penal en su artículo 301 bis establece que “ quien explote, administre u organice juegos de azar sin autorización de la autoridad competente, será reprimido con una pena de prisión de 3 a 6 años”.
Cabe destacar que la normativa indica que los únicos autorizados para realizar eventos, son las instituciones de bien público y las utilidades de la recaudación tienen que perseguir un fin social.
La sede central de SAETA en calle Pellegrini fue víctima de un nuevo acto de vandalismo esta madrugada. La máquina de recarga de saldo (ATM) fue forzada y destrozada por un delincuente, quien logró llevarse la caja recaudadora.
Detienen al conductor alcoholizado que provocó un choque frontal y la muerte de un motociclista en SaltaPoliciales12/11/2025
Sucedió durante la noche de este martes, en avenida del Carnaval, cuando un motociclista perdió la vida, luego de un choque frontal con un automóvil.
Ocurrió durante un control vehicular en avenida San Martín y Usandivaras de la Capital. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Un siniestro vial fatal ocurrió anoche en la Avenida del Carnaval, detrás del Centro de Convenciones de Salta, involucrando a una motocicleta y un automóvil.
La alerta al Sistema de Emergencias 911 ingresó pasada las 15 horas. Se trataría de un hombre mayor de edad.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Los gremios reclaman que se cumpla con los aumentos salariales previstos por la ley y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), suspendido por el Ejecutivo.
Las tres marcas denunciaron en la misma fecha a un ciudadano peruano por importar al país calzado con logotipos falsos de las marcas. Indecopi dio la razón a las empresas.
Este miércoles 12 de noviembre, las diferentes alternativas de inversión en pesos actualizaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA). A continuación, el detalle de cuánto están pagando las billeteras virtuales y los plazos fijos en Argentina.