El Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA) de Salta, con apoyo policial, desbarató una casa de juegos clandestinos y reincidente en el barrio San Rafael de El Carril tras una denuncia anónima.
Desmantelaron red de abuso sexual infantil: operativos en nueve provincias
La investigación inició en Berazategui tras un reporte del NCMEC; un hombre fue detenido en Misiones y se incautaron computadoras, tablets y celulares con material ilegal.Policiales14/11/2025
Diversos allanamientos se realizaron en nueve provincias que concluyeron con un detenido en el marco de una causa caratulada como Operación “Escudo Infantil”, con el objetivo de desactivar la difusión de material de abuso sexual infantil (MASI) en la Argentina. Las pesquisas se realizaron en Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, Misiones, San Juan, Córdoba, Salta y Santa Fe.
La noticia de estos operativos se conoció luego de que trascendiera el allanamiento a la casa de Cristian Tarragona, actual jugador del Club Unión de Santa Fe. Según le informaron a la agencia Noticias Argentinas, el futbolista vive en un complejo donde también residen otros familiares.
En la ciudad de Puerto Madryn, el Ministerio Público Fiscal de Chubut comunicó que en el lugar allanado se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, incluyendo dispositivos electrónicos y material vinculado a la investigación.
En Corrientes se efectuaron dos operativos en Curuzú Cuatiá y Mercedes. En esta última localidad la pesquisa fue en el predio del Ejército Argentino, donde un soldado es investigado.
La detención ocurrió en la provincia de Misiones, donde un hombre de 54 años fue arrestado en la ciudad de Garupá.
De este modo, con el total de los procedimientos realizados, las autoridades confirmaron que hubo un detenido y cuatro notebooks secuestradas, tres computadoras de escritorio, ocho tablets, 26 celulares, 18 dispositivos electrónicos adicionales, 15 dispositivos de almacenamiento y un elemento no digital.
Inicio de la investigación
La investigación tuvo origen en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 descentralizada de Berazategui, del Departamento Judicial Quilmes, a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), el cual alertaba sobre un grupo de usuarios que intercambiaba MASI mediante plataformas informáticas.
Con datos obtenidos en un allanamiento en Quilmes, los peritos identificaron más de 120 archivos de material de abuso sexual infantil y conversaciones de índole sexual sostenidas con usuarios menores de edad, así como la existencia de grupos de pedófilos con presencia en distintas provincias.
“A partir de esta evidencia, los puntos de contacto de la Red Nacional 24/7 coordinaron acciones para avanzar en cada jurisdicción contra los distintos agresores involucrados”, indicaron.
Con información de Noticias Argentinas
El noveno detenido fue identificado como "el jujeño" aunque tenía domicilio en Salta, se presentaba como "suggar daddy" y purgaba una pena por promoción de la prostitución.
La sede central de SAETA en calle Pellegrini fue víctima de un nuevo acto de vandalismo esta madrugada. La máquina de recarga de saldo (ATM) fue forzada y destrozada por un delincuente, quien logró llevarse la caja recaudadora.
Detienen al conductor alcoholizado que provocó un choque frontal y la muerte de un motociclista en SaltaPoliciales12/11/2025
Sucedió durante la noche de este martes, en avenida del Carnaval, cuando un motociclista perdió la vida, luego de un choque frontal con un automóvil.
Ocurrió durante un control vehicular en avenida San Martín y Usandivaras de la Capital. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Un siniestro vial fatal ocurrió anoche en la Avenida del Carnaval, detrás del Centro de Convenciones de Salta, involucrando a una motocicleta y un automóvil.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.