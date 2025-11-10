Emilse Barrera tenía 18 años. Su cuerpo apareció desnudo y golpeado en un camino de Frías. El detenido confesó: “Se me fue la mano”.
Jubilados desaparecidos: hallaron objetos en la costa y reactivaron la búsqueda en Chubut
Efectivos de distintas fuerzas rastrillan cuatro kilómetros de playa en Puerto Visser. Las pericias sobre la camioneta serán clave para avanzar en la causa.Provincias10/11/2025
El gobierno del Chubut amplió este fin de semana los operativos de búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) en la zona de Puerto Visser, donde fueron encontrados objetos arrastrados por el mar.
Los trabajos incluyeron rastrillajes terrestres y aéreos en un radio de unos cuatro kilómetros, con la participación de efectivos policiales, bomberos y grupos especializados con canes entrenados.
Encontraron objetos en la costa y reforzaron el operativo
La búsqueda se reanudó luego de que una encargada del establecimiento Lamar guiara a los investigadores hasta una desembocadura marítima, donde se detectaron objetos que habrían sido expulsados por el agua. Desde ese punto se establecieron dos cuadrículas de trabajo: una hacia el norte y otra hacia el sur, con el objetivo de cubrir toda la franja costera.
Además de los rastrillajes a pie y con drones, los equipos recorrieron zanjones y sectores de difícil acceso. En el operativo intervienen miembros del Grupo GEOP, personal de la División Búsqueda de Personas, bomberos de Trelew y Bahía Blanca, y la División Canes de Comodoro, entre otros cuerpos especializados.
Sin resultados concretos, continúa la preocupación
Pese al despliegue, las autoridades confirmaron que los resultados siguen siendo negativos. Participan en la coordinación el comisario general Omar Delgado, el comisario mayor Raúl Jones, el comisario inspector Pablo Lobos y el comisario Ariel Ríos, junto al subcomisario Patricio Rojas, a cargo de la búsqueda.
La desaparición de Juana y Pedro, vistos por última vez el 11 de octubre rumbo a Camarones, mantiene en vilo a Comodoro Rivadavia. El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, aseguró que se trabaja en todas las hipótesis, incluida la posibilidad de un homicidio, y que las pericias biológicas y de ADN sobre la camioneta podrían resultar determinantes para avanzar en el caso.
Con información de TN
