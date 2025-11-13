Red de trata en colegios de Salta: hay un nuevo detenido y ya son nueve

Un hombre de 53 años es el noveno detenido en el marco de la causa que investiga una organización dedicada a captar alumnas de establecimientos educativos para prostituirlas. El sujeto fue identificado como "el jujeño" aunque residía en Salta y contaba con antecedentes por promoción de la prostitución.

Según fuentes judiciales, fue sorprendido en su domicilio de la zona oeste de la capital salteña después de una minuciosa investigación y pericias de los teléfonos secuestrados en el marco de la causa que tramita más de 30 denuncias por explotación sexual de adolescentes.

Aunque todavía no se formalizó la detención, el sujeto se autodefinía como un “sugar daddy” y, a cambio de favores sexuales, prometía teléfonos celulares, otros artefactos electrónicos o hasta vestimenta de primera calidad.

Siempre según fuentes vinculadas a la investigación, el sujeto purgaba una pena desde 2023 por "promoción de la prostitución" y, en la isma, había sido sobreseído por los delitos de grooming y tenencia de pornografía infantil.