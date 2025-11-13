El Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA) de Salta, con apoyo policial, desbarató una casa de juegos clandestinos y reincidente en el barrio San Rafael de El Carril tras una denuncia anónima.
Red de trata en colegios de Salta: hay un nuevo detenido y ya son nueve
El noveno detenido fue identificado como "el jujeño" aunque tenía domicilio en Salta, se presentaba como "suggar daddy" y purgaba una pena por promoción de la prostitución.Policiales13/11/2025
Un hombre de 53 años es el noveno detenido en el marco de la causa que investiga una organización dedicada a captar alumnas de establecimientos educativos para prostituirlas. El sujeto fue identificado como "el jujeño" aunque residía en Salta y contaba con antecedentes por promoción de la prostitución.
Según fuentes judiciales, fue sorprendido en su domicilio de la zona oeste de la capital salteña después de una minuciosa investigación y pericias de los teléfonos secuestrados en el marco de la causa que tramita más de 30 denuncias por explotación sexual de adolescentes.
Aunque todavía no se formalizó la detención, el sujeto se autodefinía como un “sugar daddy” y, a cambio de favores sexuales, prometía teléfonos celulares, otros artefactos electrónicos o hasta vestimenta de primera calidad.
Siempre según fuentes vinculadas a la investigación, el sujeto purgaba una pena desde 2023 por "promoción de la prostitución" y, en la isma, había sido sobreseído por los delitos de grooming y tenencia de pornografía infantil.
La sede central de SAETA en calle Pellegrini fue víctima de un nuevo acto de vandalismo esta madrugada. La máquina de recarga de saldo (ATM) fue forzada y destrozada por un delincuente, quien logró llevarse la caja recaudadora.
Detienen al conductor alcoholizado que provocó un choque frontal y la muerte de un motociclista en SaltaPoliciales12/11/2025
Sucedió durante la noche de este martes, en avenida del Carnaval, cuando un motociclista perdió la vida, luego de un choque frontal con un automóvil.
Ocurrió durante un control vehicular en avenida San Martín y Usandivaras de la Capital. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Un siniestro vial fatal ocurrió anoche en la Avenida del Carnaval, detrás del Centro de Convenciones de Salta, involucrando a una motocicleta y un automóvil.
La alerta al Sistema de Emergencias 911 ingresó pasada las 15 horas. Se trataría de un hombre mayor de edad.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Los gremios reclaman que se cumpla con los aumentos salariales previstos por la ley y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), suspendido por el Ejecutivo.
Las tres marcas denunciaron en la misma fecha a un ciudadano peruano por importar al país calzado con logotipos falsos de las marcas. Indecopi dio la razón a las empresas.
Este miércoles 12 de noviembre, las diferentes alternativas de inversión en pesos actualizaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA). A continuación, el detalle de cuánto están pagando las billeteras virtuales y los plazos fijos en Argentina.