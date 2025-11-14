Secuestran más de 70 ejemplares capturados ilegalmente en Lumbreras

Fue en el marco de un control vehicular. Se labraron actas de infracción por incumplimiento al Código Contravencional. Hubo decomiso de piezas ictícolas sin vida. Intervino la Fiscalía Penal de Metán.

Policiales14/11/2025

Esta mañana, efectivos de Seguridad Vial y de la División Lacustre y Fluvial en el marco de un control vehicular detectaron un auto con cuatro ocupantes trasladar piezas ictícolas de manera irregular en Lumbreras.

En ese marco, se infraccionó a 4 personas por pesca ilegal como lo establece el artículo 91 del Código Contravencional.  Se secuestraron más de 70 piezas ictícolas sin vida.

Intervino la Fiscalía Penal de Metán.

