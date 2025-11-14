La investigación inició en Berazategui tras un reporte del NCMEC; un hombre fue detenido en Misiones y se incautaron computadoras, tablets y celulares con material ilegal.
Secuestran más de 70 ejemplares capturados ilegalmente en Lumbreras
Fue en el marco de un control vehicular. Se labraron actas de infracción por incumplimiento al Código Contravencional. Hubo decomiso de piezas ictícolas sin vida. Intervino la Fiscalía Penal de Metán.Policiales14/11/2025
Esta mañana, efectivos de Seguridad Vial y de la División Lacustre y Fluvial en el marco de un control vehicular detectaron un auto con cuatro ocupantes trasladar piezas ictícolas de manera irregular en Lumbreras.
En ese marco, se infraccionó a 4 personas por pesca ilegal como lo establece el artículo 91 del Código Contravencional. Se secuestraron más de 70 piezas ictícolas sin vida.
Intervino la Fiscalía Penal de Metán.
El Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA) de Salta, con apoyo policial, desbarató una casa de juegos clandestinos y reincidente en el barrio San Rafael de El Carril tras una denuncia anónima.
El noveno detenido fue identificado como "el jujeño" aunque tenía domicilio en Salta, se presentaba como "suggar daddy" y purgaba una pena por promoción de la prostitución.
La sede central de SAETA en calle Pellegrini fue víctima de un nuevo acto de vandalismo esta madrugada. La máquina de recarga de saldo (ATM) fue forzada y destrozada por un delincuente, quien logró llevarse la caja recaudadora.
Detienen al conductor alcoholizado que provocó un choque frontal y la muerte de un motociclista en SaltaPoliciales12/11/2025
Sucedió durante la noche de este martes, en avenida del Carnaval, cuando un motociclista perdió la vida, luego de un choque frontal con un automóvil.
Ocurrió durante un control vehicular en avenida San Martín y Usandivaras de la Capital. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.