Secuestran más de 70 ejemplares capturados ilegalmente en Lumbreras

Esta mañana, efectivos de Seguridad Vial y de la División Lacustre y Fluvial en el marco de un control vehicular detectaron un auto con cuatro ocupantes trasladar piezas ictícolas de manera irregular en Lumbreras.

En ese marco, se infraccionó a 4 personas por pesca ilegal como lo establece el artículo 91 del Código Contravencional. Se secuestraron más de 70 piezas ictícolas sin vida.

Intervino la Fiscalía Penal de Metán.