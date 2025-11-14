El concejal capitalino advirtió que, a pesar de existir una ley vigente, el Fondo de Integración Socio Urbana dejó de ejecutarse desde la asunción del libertario. “Es preocupante que no se tome conocimiento de la pérdida que significa”, indicó.
Confirmaron la fecha para la jura en el Senado nacional
Los 24 nuevos senadores electores tendrán su ceremonia de inauguración en el recinto sobre el final del período ordinario, será el viernes 28 de noviembre a las 11.Política14/11/2025
El período ordinario se acerca a su fin y el recambio legislativo está cada vez más cerca: este viernes el Senado confirmó la fecha de jura de los nuevos legisladores: será el viernes 28 de noviembre a las 11. Ese día, los 24 nuevos integrantes de la Cámara alta electos el pasado 26 de octubre comenzarán su mandato por los próximos seis años.
Tras dos años donde el oficialismo estuvo reducido a seis integrantes, a partir de la ceremonia de iniciación en el recinto, La Libertad Avanza pasará a tener 20 miembros. Patricia Bullrich, recientemente electa por la Ciudad de Buenos Aires, será la nueva presidenta del bloque oficialista.
Además de la ministra de Seguridad, tendrán su juramento legislativo el porteño Agustín Monteverde; los chaqueños Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider; los entrerrianos Joaquín Alberto Benegas y Romina Almeida; los salteños Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita; los fueguinos Agustín Coto y Belén Monte de Oca; los neuquinos Nadia Márquez y Pablo Cervi; y la rionegrina Lorena Villaverde.
Por el lado de la oposición, se sumarán Mariano Recalde y la fueguina Cristina López-renovaron banca por seis años más-; los santiagueños Gerardo Zamora, Elía Esther del Carmen Moreno y José Neder; los rionegrinos Martín Soria y Ana Marks; y el entrerriano Adán Humberto Bahl.
En representación de los gobernadores, quienes retomaron el diálogo con Casa Rosada, estarán la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza.
En Diputados aún no fue confirmada la fecha de la jura de los nuevos legisladores. Sin embargo, una alta fuente parlamentaria mencionó a este medio que la idea es realizar la sesión preparatoria el jueves 4 de diciembre.
La senadora electa por La Libertad Avanza resaltó el acompañamiento de la vicepresidenta en la coordinación de políticas legislativas
Alberto Baños hará historia posiblemente al convertirse en el primer funcionario con ese cargo en presentarse ante un comité de la ONU para poner en duda el número de personas desaparecidas durante los años del terrorismo de Estado.
La mesa chica analizará este lunes en UPCN qué hará ante un posible contacto con la Casa Rosada y la estrategia que seguirá, si el proyecto oficial mantiene las propuestas rechazadas por el sindicalismo.
Con la mira en 180.000 barriles diarios para 2028, la empresa busca consolidarse como líder del sector energético nacional.
El ministro Augusto Costa advirtió que la alineación con Estados Unidos puede perjudicar a la industria local.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.