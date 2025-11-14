Confirmaron la fecha para la jura en el Senado nacional

El período ordinario se acerca a su fin y el recambio legislativo está cada vez más cerca: este viernes el Senado confirmó la fecha de jura de los nuevos legisladores: será el viernes 28 de noviembre a las 11. Ese día, los 24 nuevos integrantes de la Cámara alta electos el pasado 26 de octubre comenzarán su mandato por los próximos seis años.

Tras dos años donde el oficialismo estuvo reducido a seis integrantes, a partir de la ceremonia de iniciación en el recinto, La Libertad Avanza pasará a tener 20 miembros. Patricia Bullrich, recientemente electa por la Ciudad de Buenos Aires, será la nueva presidenta del bloque oficialista.

Además de la ministra de Seguridad, tendrán su juramento legislativo el porteño Agustín Monteverde; los chaqueños Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider; los entrerrianos Joaquín Alberto Benegas y Romina Almeida; los salteños Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita; los fueguinos Agustín Coto y Belén Monte de Oca; los neuquinos Nadia Márquez y Pablo Cervi; y la rionegrina Lorena Villaverde.

Por el lado de la oposición, se sumarán Mariano Recalde y la fueguina Cristina López-renovaron banca por seis años más-; los santiagueños Gerardo Zamora, Elía Esther del Carmen Moreno y José Neder; los rionegrinos Martín Soria y Ana Marks; y el entrerriano Adán Humberto Bahl.

En representación de los gobernadores, quienes retomaron el diálogo con Casa Rosada, estarán la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza.

En Diputados aún no fue confirmada la fecha de la jura de los nuevos legisladores. Sin embargo, una alta fuente parlamentaria mencionó a este medio que la idea es realizar la sesión preparatoria el jueves 4 de diciembre.





