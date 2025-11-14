A pesar de las tasas a la baja, el plazo fijo se mantiene como una herramienta de inversión segura y previsible. Para obtener una ganancia de $100.000 en 30 días, se requiere una inversión inicial de $4.500.000, según el simulador basado en las tasas de noviembre de 2025
Suben hasta 23% las acciones de empresas ligadas al campo, acero y aluminio
El acuerdo anunciado el jueves entre la Argentina y Estados Unidos tuvo un fuerte impacto en las acciones de empresas que podrán obtener un beneficio concreto, como las ligadas al agro, el acero y el aluminio.Economía14/11/2025
En Buenos Aires, las acciones de Citrícola San Miguel, productora de jugo de limón, principalmente para la exportación, avanzaban 23%; Inversora Juramento (de la familia Brito), que tiene ganadería y agricultura, saltaba 12%, mientras que la empresa madre de la cadena de supermercados La Anónima, que es dueña de dos frigoríficos (Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia) sube casi 13%.
Hasta las 15 horas, estas subas alcanzaban para que en Buenos Aires el Merval, que había comenzado en rojo, revirtiera su rumbo, para subir 4,3%. Los bonos, que también habían cotizado en rojo durante toda la mañana en Nueva York, pasaban a verde luego del mediodía, aunque con alzas mínimas.
También salieron beneficiados los papeles de Morixe y Molinos Agro, con alzas de 9,5% y 7,5%, respectivamente.
Las compañías ligadas al acero y aluminio pegaban saltos de entre 4% (Ternium) y 8,5% (Aluar).
Cresud, de los Elsztain, ganaba principalmente en Estados Unidos, donde sus acciones avanzaban 4,5%.
Estas subas compensan la caída del 3,9% que tuvo el Merval el jueves, después de tres alzas consecutivas desde principio de semana.
Qué pasa con el dólar: todos dentro de las bandas
El dólar está cerrando una semana tranquila. En el Banco Nación, baja a $ 1.425, mientras que en el mercado mayorista cae levemente, a $ 1.405.
También desciende el dólar MEP, un 0,5%, a$ 1.454,76 y el contado con liqui quedaba a $ 1.486,31.
En el mercado mayorista, el miércoles había cerrado a $ 1.412 y el jueves bajó a $ 1.406, "ampliando la distancia hasta 6,4% frente al techo de la banda (que se ubica en $ 1.502,5)", detallaron en PPI.
Y, pese a que los dólares financieros subieron un poco, también se mantienen dentro de la banda cambiaria. "Esto se suma al comportamiento de los futuros hasta abril de 2026, que, se encuentran también dentro de los límites impuestos por el esquema (de bandas), lo que le devuelve la credibilidad al régimen", agregó la sociedad de Bolsa.
Bonos en dólares y ADRs caen tras el anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y EE. UUEconomía14/11/2025
Los bonos soberanos en dólares (Globales y Bonares) retroceden hasta un 0,4% en Wall Street, y los ADRs operan con fuertes bajas (lideradas por los papeles bancarios).
Fin del monotributo: cómo sería el sistema que lo reemplazaría
La especialista en tributación, Hermosinda Egüez sostuvo que eliminar el monotributo solo será adecuado si se fija un mínimo no imponible que deje afuera a quienes solo generan ingresos para subsistir. Afirmó que el reemplazo debe ser “razonable y bien controlado”.
Ambos países avanzaron en el pacto comercial más importante en décadas, con reducción de aranceles, eliminación de trabas, apertura agrícola y alineamiento regulatorio. El entendimiento refuerza la alianza estratégica entre Washington y Buenos Aires.
El empresario cárnico, Dardo Romano, que las exportaciones generan un impacto directo en el mercado interno que sigue rezagado.
A pesar de la baja de la inflación —que en los últimos meses ha vuelto a aumentar levemente— los salarios registrados (públicos + privados) perdieron 5,5% de poder adquisitivo desde la asunción del libertario.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.