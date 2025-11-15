Demoras y multas por desorden y consumo de alcohol en el macrocentro

La Policía realizó un Operativo en el macrocentro de la Capital, incluyendo barrios como Ceferino y Villa San Antonio, para reforzar la presencia en la zona.19 personas infraccionadas por consumo de alcohol y desorden, además de varias demoras y traslados al Centro de Contraventores.

Policiales15/11/2025

operativos macrocentro

Policías del Departamento Motorista de Emergencias Policial, Seguridad Urbana, y Comisaría 2, del Distrito de Prevención 1, participaron ayer del Operativo de Protección Ciudadana supervisado por el Centro de Coordinación Operativa en el macrocentro de la Capital con el objetivo de reforzar la presencia policial en la zona.

El operativo se desarrolló en barrios Ceferino, Centro, Hernando de Lerma, villa San Antonio, inmediaciones del canal de calle Esteco, entre otros sectores.

fallecimiento situación de calleHallan muerto a un hombre en situación de calle en el centro de Salta

Se detectaron e infraccionaron a 19 personas por diferentes contravenciones como, consumo de alcohol y desorden entre otras faltas. También se registraron demoras y traslados al Centro de Contraventores.

Los Operativos de Protección Ciudadana se realizan en las distintas jurisdicciones de la provincia a fin de fortalecer la presencia policial en la calle y promover el cumplimiento de las normativas de convivencia social.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail