Más de 100 policías realizaron un megaoperativo con ocho allanamientos en tres barrios de la Capital. Se detuvo a cuatro personas (tres hombres y una mujer) por una causa de lesiones graves y abuso de armas.
Demoras y multas por desorden y consumo de alcohol en el macrocentro
Policiales15/11/2025
Policías del Departamento Motorista de Emergencias Policial, Seguridad Urbana, y Comisaría 2, del Distrito de Prevención 1, participaron ayer del Operativo de Protección Ciudadana supervisado por el Centro de Coordinación Operativa en el macrocentro de la Capital con el objetivo de reforzar la presencia policial en la zona.
El operativo se desarrolló en barrios Ceferino, Centro, Hernando de Lerma, villa San Antonio, inmediaciones del canal de calle Esteco, entre otros sectores.
Se detectaron e infraccionaron a 19 personas por diferentes contravenciones como, consumo de alcohol y desorden entre otras faltas. También se registraron demoras y traslados al Centro de Contraventores.
Los Operativos de Protección Ciudadana se realizan en las distintas jurisdicciones de la provincia a fin de fortalecer la presencia policial en la calle y promover el cumplimiento de las normativas de convivencia social.
