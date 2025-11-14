ARCA extiende hasta el 30 de diciembre la adhesión a facilidades de pago de Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una prórroga y varios ajustes en el régimen de facilidades de pago del impuesto a las Ganancias, mediante la Resolución General 5788/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.



El organismo extendió hasta el 30 de diciembre el plazo de adhesión, originalmente previsto para el 28 de noviembre, y redujo la tasa de interés de financiación para los planes que se presenten antes del 30 de noviembre, que ahora será del 1% mensual.



Con estos cambios, los contribuyentes podrán regularizar saldos de declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias correspondientes a períodos fiscales no prescriptos. El régimen está dirigido especialmente a quienes hayan computado quebrantos de forma incorrecta, ya sea por aplicar valores actualizados no admitidos o por otros errores que hayan alterado la imputación, siempre que ya hayan rectificado sus presentaciones.

La normativa también alcanza la regularización de saldos de Ganancias en ejercicios comerciales cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, cuando se hayan utilizado quebrantos a valores históricos, tanto en declaraciones originales como rectificativas.

Además, la medida impacta en la refinanciación de planes vigentes regulados por la Resolución General 5742 y sus modificatorias, que también podrán adherirse hasta el 30 de diciembre.

Desde ARCA señalaron que la decisión responde a la necesidad de facilitar el cumplimiento fiscal y mejorar la administración tributaria.

La prórroga se conoció en paralelo a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que el Gobierno evalúa una reforma integral del sistema tributario, aunque descartó una baja inmediata de la carga fiscal para preservar el superávit.

El funcionario adelantó que el proyecto que el oficialismo enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias buscará eliminar tributos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, las retenciones y el impuesto a las Ganancias para empresas, al considerar que afectan la competitividad.

Sin embargo, advirtió que avanzar sobre estos impuestos implica un costo fiscal elevado: el impuesto al cheque equivale al 1,5% del PBI, mientras que las retenciones representan 1,2%.

Caputo también planteó la posibilidad de incrementar las deducciones del impuesto a las Ganancias para personas humanas para promover la formalidad, aunque admitió que podría resultar insuficiente para el sector privado, que aguarda una reducción más amplia de la presión tributaria.

Reclamos del sector privado

La UIA reiteró sus pedidos de alivio impositivo y mejoras en infraestructura. Según un relevamiento de la entidad, los saldos a favor de Ingresos Brutos que las provincias adeudan a las empresas ascienden a $54.000 millones, de los cuales el 57% corresponde a distritos donde las compañías no tienen establecimientos.

El informe detalla, además, que las alícuotas efectivas del tributo rondan el 4%, lejos del máximo teórico del 1,5%, y que más del 10% de las firmas considera irrecuperables esos saldos. En tanto, un 40% reporta demoras de hasta un año en los procesos de devolución.

Con información de Ámbito