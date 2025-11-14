Amazon lanzó su marca comercial “Amazon LEO” para su servicio de internet satelital, que será comercializado en Argentina y la región por DIRECTV Latin America.
ARCA extiende hasta el 30 de diciembre la adhesión a facilidades de pago de Ganancias
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció importantes modificaciones en el régimen de facilidades de pago del Impuesto a las Ganancias, publicadas este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5788/2025.Argentina14/11/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una prórroga y varios ajustes en el régimen de facilidades de pago del impuesto a las Ganancias, mediante la Resolución General 5788/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El organismo extendió hasta el 30 de diciembre el plazo de adhesión, originalmente previsto para el 28 de noviembre, y redujo la tasa de interés de financiación para los planes que se presenten antes del 30 de noviembre, que ahora será del 1% mensual.
Con estos cambios, los contribuyentes podrán regularizar saldos de declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias correspondientes a períodos fiscales no prescriptos. El régimen está dirigido especialmente a quienes hayan computado quebrantos de forma incorrecta, ya sea por aplicar valores actualizados no admitidos o por otros errores que hayan alterado la imputación, siempre que ya hayan rectificado sus presentaciones.
La normativa también alcanza la regularización de saldos de Ganancias en ejercicios comerciales cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, cuando se hayan utilizado quebrantos a valores históricos, tanto en declaraciones originales como rectificativas.
Además, la medida impacta en la refinanciación de planes vigentes regulados por la Resolución General 5742 y sus modificatorias, que también podrán adherirse hasta el 30 de diciembre.
Desde ARCA señalaron que la decisión responde a la necesidad de facilitar el cumplimiento fiscal y mejorar la administración tributaria.
La prórroga se conoció en paralelo a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que el Gobierno evalúa una reforma integral del sistema tributario, aunque descartó una baja inmediata de la carga fiscal para preservar el superávit.
El funcionario adelantó que el proyecto que el oficialismo enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias buscará eliminar tributos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, las retenciones y el impuesto a las Ganancias para empresas, al considerar que afectan la competitividad.
Sin embargo, advirtió que avanzar sobre estos impuestos implica un costo fiscal elevado: el impuesto al cheque equivale al 1,5% del PBI, mientras que las retenciones representan 1,2%.
Caputo también planteó la posibilidad de incrementar las deducciones del impuesto a las Ganancias para personas humanas para promover la formalidad, aunque admitió que podría resultar insuficiente para el sector privado, que aguarda una reducción más amplia de la presión tributaria.
Reclamos del sector privado
La UIA reiteró sus pedidos de alivio impositivo y mejoras en infraestructura. Según un relevamiento de la entidad, los saldos a favor de Ingresos Brutos que las provincias adeudan a las empresas ascienden a $54.000 millones, de los cuales el 57% corresponde a distritos donde las compañías no tienen establecimientos.
El informe detalla, además, que las alícuotas efectivas del tributo rondan el 4%, lejos del máximo teórico del 1,5%, y que más del 10% de las firmas considera irrecuperables esos saldos. En tanto, un 40% reporta demoras de hasta un año en los procesos de devolución.
El juez que condenó a CFK en la causa Vialidad continuará al frente de la Asociación de MagistradosArgentina14/11/2025
El juez Andrés Basso, quien integró el tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fue reelecto como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
La SIGEN actualizó el marco de control interno en empresas con participación estatalArgentina14/11/2025
A través de la Resolución 399/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo reemplaza la normativa previa (Resolución SIGEN 206/2022) y establece un esquema de buenas prácticas y normas mínimas.
Caso Cecilia Strzyzowski: la fiscalía y la querella pidieron que todo el clan Sena sea declarado culpableArgentina13/11/2025
El jurado popular definirá este viernes el destino de los siete acusados. La familia de la joven sigue esperando justicia y los abogados definieron el caso como “un plan criminal”.
La entidad pública presentó condiciones más accesibles para su línea de financiamiento que llegó a colocar 300 préstamos por día antes del fin de las LEFI y las elecciones. Permite adquirir unidades nacionales e importadas.
El empresario Martín Cabrales inauguró la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Buenos Aires, marcando un tono optimista y de colaboración con el Gobierno nacional para impulsar las reformas pendientes.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.